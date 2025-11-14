BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, tem horários com bloqueio total na próxima semana

A partir de segunda-feira (17), o sistema de comboio que guia o trânsito pela BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá horários com interrupção total. O motivo é a execução de obras.
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os serviços vão envolver grande movimentação de materiais e equipamentos, provocando bloqueios no fluxo.
As alterações devem ocorrer até sexta-feira (21). A cada dia, o sentido Bento Gonçalves-Veranópolis sofre interdição da passagem das 10h30min às 16h; enquanto, para o lado oposto, a interrupção estipulada é entre 11h30min e 17h.
A recomendação das autoridades é utilizar como alternativa, nestes momentos, a rota por Cotiporã.
Confira os horários
Sentido Bento Gonçalves – Veranópolis
- 6h às 6h30min — sistema de comboio
- 8h às 8h30min — sistema de comboio
- 10h às 10:30min — sistema de comboio
- 10h30min às 16h — interdição total
- 16h às 16h30min — sistema de comboio
- 18h às 18h30min — sistema de comboio
- 20h às 20h30min — sistema de comboio
- 22h às 22h30min — sistema de comboio
Sentido Veranópolis - Bento Gonçalves
- 7h às 7h30min — sistema de comboio
- 9h às 9h30min — sistema de comboio
- 11h às 11h30min — sistema de comboio
- 11h30min às 17h — interdição total
- 17h às 17h30min — sistema de comboio
- 19h às 19h30min — sistema de comboio
- 21h às 21h30min — sistema de comboio
No sábado (22), conforme a PRF, o tráfego volta aos horários anteriores do sistema de comboio, com bloqueio total das 23h às 6h. No domingo (23), entra em operação o sistema pare e siga das 6h às 23h.