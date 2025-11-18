Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis e EGR renovam convênio para atendimento na RS-235 

Foi renovado, nesta terça-feira (18), o convênio entre os Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis e a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). A assinatura ocorreu em Porto Alegre, com a presença de autoridades e do prefeito do município da Serra, Daniel Carlos Michaelsen.

Com validade até fevereiro de 2026, o contrato prevê o repasse mensal de R$ 15 mil à corporação, para a manutenção do atendimento de urgência e emergência na RS-235, no trecho entre Nova Petrópolis e Gramado.

