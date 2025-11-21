Bombeiros fazem buscas por homem em cachoeira de São Marcos

Os bombeiros realizam buscas desde o início da tarde desta sexta-feira (21) por um homem que estava em uma cachoeira de São Marcos. De acordo com o batalhão da cidade, ele seria morador de Caxias do Sul.

Conforme os bombeiros, ele estaria no Rio São Marcos para lazer e a guarnição foi chamada para uma ocorrência de afogamento. Até o fim da tarde de sexta, o homem não tinha sido encontrado.