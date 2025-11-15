Ave nativa é resgatada em bairro de Caxias do Sul e devolvida para área de preservação ambiental

Segundo a GM, o animal tem hábitos noturnos, se alimenta basicamente de insetos e possui plumagem semelhante a de um tronco de árvore. Guarda Municipal / Divulgação

Uma ave nativa da espécie urutau foi resgatada em uma área urbana no bairro Centenário, em Caxias do Sul, na manhã deste sábado (15). O salvamento foi realizado pela equipe da Patrulha Ambiental da Guarda Municipal (GM).

Os agentes localizaram o animal em situação de vulnerabilidade e conseguiram realizar a captura sem afetar a integridade física do bicho. A urutau foi transportada até uma área de preservação ambiental do município e devolvida ao seu habitat natural.

Segundo a GM, a ave desta espécie tem hábitos noturnos e se alimenta basicamente de insetos.