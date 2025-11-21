Audiência pública em dezembro apresentará projeto para implantar estacionamento rotativo em Flores da Cunha

Está agendada para o 1º de dezembro uma audiência pública para debater o projeto de implementação do sistema de estacionamento rotativo em Flores da Cunha. O encontro será às 19h30, no Centro de Convivência, e é aberto à comunidade.
Segundo a prefeitura, na audiência será apresentado o estudo técnico realizado pela empresa responsável pela análise do sistema de estacionamento rotativo. O encontro servirá para explicar as conclusões desse estudo e, também, para informar quais serão as próximas etapas previstas no processo de implantação do estacionamento rotativo no município.
A prefeitura afirma que a implementação do sistema de estacionamento rotativo busca melhorar a mobilidade urbana, garantir a rotatividade de veículos e valorizar o comércio local, promovendo mais praticidade e acesso aos estabelecimentos da área central.