Ato em Caxias do Sul reforça união contra violência de gênero e pede mais segurança

A Caminhada percorreu algumas ruas centrais da cidade na manhã deste domingo Luiza Cioatto / Divulgação

Cerca de 400 pessoas participaram da 5ª edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, organizada na manhã deste domingo (30) pelo Grupo Mulheres do Brasil, em Caxias do Sul.

Neste ano, a ação teve a realização conjunta com a prefeitura, por meio das Coordenadorias da Mulher, do Idoso, da Criança e Adolescente e Igualdade Racial. Contou também com o apoio do Instituto Rosa Del Este e Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Caxias do Sul.

De acordo com Tamyris Rosso, uma das líderes do Grupo Mulheres do Brasil - Núcleo Caxias do Sul, a caminhada teve como objetivo dar visibilidade para o tema, principalmente para buscar uma cidade mais segura.

— O Brasil segue entre os países com maiores índices de feminicídio no mundo, e a mobilização em Caxias do Sul reforça a importância de unir poder público, empresas, instituições e comunidade na construção de uma cidade mais segura e humana. Com leveza e alegria, hoje celebramos a vida das mulheres. Ao mesmo tempo, com conscientização e responsabilidade, alertamos sobre índices e condutas importantes para seguirmos na luta contra a violência — destaca Tamyris.

Sobre o Mulheres do Brasil

O Grupo Mulheres do Brasil é um movimento nacional fundado pela empresária Luiza Helena Trajano, em 2013, que reúne mais de 136 mil mulheres no Brasil e no mundo. A missão é engajar a sociedade na conquista de melhorias para o país, eliminando desigualdades de gênero, raça e condição social.