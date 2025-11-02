Geral

Do hip hop à eletrônica
Notícia

Artistas nacionais, mistura de ritmos e até pedido de casamento: Solária Festival agita Caxias do Sul e promete 2ª edição em 2026

Evento levou nomes como MC Hariel, Matuê, Chimarruts e Chapeleiro aos Pavilhões da Festa da Uva, com shows entre a tarde do sábado e a madrugada deste domingo

Luca Roth

