Artistas nacionais, mistura de ritmos e até pedido de casamento: Solária Festival agita Caxias do Sul e promete 2ª edição em 2026

Multidão se aglomerou para ver artistas como o rapper Froid, um dos primeiros a subir ao palco. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Diferentes tribos — fãs de hip hop, trap, funk, rock, reggae e eletrônica — se misturaram no 1º Solária Festival, nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Foram cerca de 12 horas de atrações, entre a tarde do sábado (1º) e a madrugada deste domingo (2). A organização do evento já confirma a realização da 2ª edição, em 2026.

O público diversificado foi atraído por um line-up com artistas de gêneros distintos. No palco Sol, no pavilhão 2, representaram o reggae os gaúchos da Chimarruts, além do funk ao hip hop e trap nacional nomes como MC Hariel, Matuê, Djonga e Major RD.

O rock teria espaço com o CPM 22, mas a banda cancelou o show horas antes devido à hospitalização do baterista Daniel Siqueira. Por conta do imprevisto, a apresentação do rapper Froid foi adiantada.

A música eletrônica dominou o palco Lua, próximo ao pórtico de entrada, com artistas como Chapeleiro, Cat Dealers, Aura Vortex e Fatsync.

Na batida eletrônica

Ao cair da noite, quem curtia um som perto do palco Lua era o casal Kelen Coutinho Vega, 44 anos, e Jorge Kovalevic, 43, e o amigo Glediston Perottoni, 42. A expectativa deles, que são de Caxias, era prestigiar principalmente as batidas eletrônicas de Aura Vortex e Chapeleiro.

— Nos identificamos com todas as tribos, não importa a idade, o importante é estar na vibe da festa. Na minha adolescência, eu amava eletrônica e achei que agora seria diferente. Mas é o mesmo sentimento, é como se eu tivesse ainda 20 anos, isso não tem preço — descreveu Kelen, que é servidora pública na cidade.

Kelen, Jorge (D) e Glediston foram curtir principalmente o palco Lua. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Bem próximo estava outra turma, tirando uma selfie e se preparando para a entrada dos Cat Dealers. Com ingressos comprados no dia anterior, a jovem Victoria dos Santos Borges, 24, é adepta da eletrônica, mas disse que iria mesclar a noite com MC Hariel e Djonga.

— Achei genial vir esse festival para Caxias, uma sacada muito boa — opinou.

Victoria Borges, ao centro, e turma de amigos aguardando o show dos Cat Dealers. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No caminho entre os dois palcos — uma distância de uns cinco minutos a pé —, foram instalados um bungee jump (com custo adicional de R$ 80), food trucks, bar patrocinado, estandes de flash tattoo e um mural super colorido do festival, ideal para a galera tirar fotos.

O educador físico Rennan Obelar, 30, e a assessora jurídica Eduarda Cunha, 26, casal de Veranópolis que pegou duas horas de estrada, fizeram registros por lá. Ele conta que, antes de surgir o festival, esperava ver Matuê apenas em capitais brasileiras.

Ainda que curta pagode e sertanejo — dois gêneros ainda não contemplados no Solária —, Eduarda aprovou o evento:

— Vim na parceria para acompanhá-lo, mas o evento está bem legal. Comida e bebida, que pegamos inclusos, estão perfeitas.

Casal de Veranópolis pegou duas horas de estrada para aproveitar o Solária. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A "explosão" do palco Sol

A auxiliar de planejamento e controle de produção Ana Paula Ribeiro dos Santos, 19, se apertou no meio da multidão para ficar no ponto mais próximo do palco para assistir ao seu terceiro show do funkeiro paulistano MC Hariel.

Ela estava vestida com uma camiseta com estampa do artista e mostrava um vídeo, no celular, que fez ao lado de Hariel em outra apresentação.

— Sou fã desde 2020, mas aqui em Caxias ele veio há muito tempo — afirmou.

MC Hariel saudou o público às 19h53min com a música Dança. O show foi elétrico, com fãs cantando os lançamentos e os hits que deram fama ao funkeiro, como Coração na Geladeira, de 2017.

A administradora de informática Gabriela Pires, 24, foi uma das sortudas que ofereceu o celular ao artista e ele pegou para filmar a si e a galera vibrando.

— Foi emocionante — resumiu ela.

Gabriela Pires, 24, interagiu com MC Hariel. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O amor através do rap

Por volta das 22h40min, subiu ao palco Sol o mineiro Djonga. Com faixas enérgicas que abordam críticas sociais e antirracismo, como Hat-Trick, o rapper entregou uma hora de música para um público que pulsava.

Mas foi nas letras de amor, tipo Penumbra, que o artista abriu espaço para "abençoar" relacionamentos.

Perto do palco, Larcio Zilli Júnior, 25, ficou cerca de 10 minutos com os braços levantados, mostrando alianças para Djonga e torcendo, ao lado da companheira, Juliana Castellano, 20. Até que foram atendidos, subiram ao palco e trocaram alianças de namoro na frente da galera.

— Terminamos faz dois meses, mas foi a maior idiotice da minha vida. Eu só queria pedir ela em namoro de novo, e ao som de Djonga. Viemos de Gravataí hoje porque isso tinha que acontecer e graças a Deus aconteceu, recuperei a mulher da minha vida, é um recomeço — disse Larcio.

"Recuperei a mulher da minha vida", celebrou Larcio Zilli Júnior, 25. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A noite será inesquecível também para o soldador Henrique Santos, 19, que pediu a auxiliar administrativo Sofia Soares, 18, em casamento no palco, ao lado do rapper, no fechamento do show. Eles vieram de Sarandi para o festival.

— Desde que encontrei essa mulher, tudo mudou. Tenho certeza que é com ela que eu quero passar a minha vida — disse o rapaz, emocionado, e ela completou:

— Com o Djonga, o momento se tornou ainda mais especial.

Show de Djonga oficializou casamento de Henrique e Sofia. Neimar De Cesero / Agencia RBS