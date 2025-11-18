Geral

Após entrave na primeira tentativa, Receita Federal fará novo chamamento público para locar prédio em Caxias do Sul

Já a obra no imóvel do bairro Rio Branco deve ficar somente para 2027. A estrutura foi atingida por um incêndio em julho de 2024 e, desde então, o atendimento ao cidadão ocorre junto à Agência Tudo Fácil, no Shopping San Pellegrino

Alana Fernandes

