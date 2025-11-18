Após entrave na primeira tentativa, Receita Federal fará novo chamamento público para locar prédio em Caxias do Sul

A estrutura do bairro Rio Branco (foto) foi atingida por um incêndio em julho de 2024 e, desde então, o atendimento ao cidadão ocorre junto à Agência Tudo Fácil, no Shopping San Pellegrino. Porthus Junior / Agencia RBS

Os serviços da Receita Federal de Caxias do Sul continuam sem previsão de voltar a atuar de forma conjunta, em uma mesma estrutura. A primeira tentativa de locação de um imóvel falhou, e agora é preciso fazer um novo chamamento público. O processo de locação ocorre há quase um ano, após o prédio original da delegacia, no bairro Rio Branco, ser atingido por um incêndio em julho do ano passado.

Conforme o delegado da Receita em Caxias, Leandro Tessaro Ramos, as negociações estavam em etapa final com o prédio onde funcionava parte da FSG (Centro Universitário da Serra Gaúcha), na esquina das ruas Os Dezoito do Forte e Moreira César. A estrutura cumpria os requisitos de valor, alvarás, acessibilidade e Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), contudo, a informação de possível instalação de um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias travou o negócio.

— O proprietário desistiu da locação. É um direito dele, afinal de contas o processo ainda não tinha sido formalizado em termos de contrato. E nós voltamos para a estaca zero. Estamos iniciando um novo processo de chamamento público. Vamos ampliar a área na cidade, ainda para bairros centrais, mas com um raio um pouco maior, para tentarmos novamente um imóvel de cerca de 1,5 mil a 2 mil metros quadrados que ocupe toda a estrutura da delegacia da Receita Federal — explica Ramos.

A intenção é de que o novo chamamento ocorra no primeiro trimestre de 2026. Conforme Ramos, são necessários alguns ajustes no edital anterior antes da formalização do processo. Atualmente, o atendimento ao público é feito na Agência Tudo Fácil, no Shopping Bourbon San Pellegrino. Enquanto que o gabinete da delegacia está no prédio da Justiça Federal, na Rua Doutor Montaury, e um setor administrativo está junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), na Rua Bento Gonçalves.

Obra em prédio atingido por incêndio deve ficar para 2027

Fogo tomou conta da estrutura no dia 25 de julho de 2024. Ninguém ficou ferido. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Atingido por um incêndio em julho de 2024, o prédio original e próprio da Receita Federal, no bairro Rio Branco, deve passar por obras somente em 2027.

O projeto executivo, que é necessário para a licitação da reforma, está em fase de correções, que foram apontadas pelo setor de engenharia da Receita. O documento é elaborado por uma empresa contratada pelo governo federal e foi entregue de forma provisória dentro do prazo estipulado. No entanto, ainda são necessários ajustes.

Como o projeto ainda não é definitivo, a reforma não pôde ser incluída no orçamento de 2026 da União, o que impacta no início do serviço. Em entrevista em julho, o delegado detalhou que o segundo andar do imóvel foi bastante destruído pelas chamas.

— Restaram ali paredes, pisos, colunas, mas nada mais do que isso — acrescentou, à época.























