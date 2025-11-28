Anunciados os bairros de Caxias do Sul que receberão as primeiras escolas da PPP da Educação Infantil

Documento foi assinado pelo prefeito Adiló Didomenico e pelo CEO do consórcio, Ruz Gonzalez (C), além de outros representantes do município e União das Associações de Bairros (UAB) de Caxias. Ícaro de Campos / Prefeitura de Caxias do Sul

A parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil de Caxias do Sul deu um importante passo na noite desta sexta-feira (28). Em ato no salão da comunidade de Nossa Senhora da Saúde, município e o Consórcio Jope ISB assinaram o contrato da concessão por 25 anos. Na ocasião, foi anunciado onde serão construídas as 11 primeiras escolas.

Alguns bairros, como Esplanada e Santa Fé, devem receber já duas unidades cada. O projeto prevê terminar a histórica fila da Educação Infantil, além de reduzir os custos do município com o aluguel de prédios para funcionamento de escolas infantis e a compra de vagas.

— Caxias está de parabéns. Nós vamos fazer uma revolução na educação infantil. Teremos o fim da fila da creche. Isso eu garanto para vocês — celebrou o prefeito de Caxias, Adiló Didomenico.

O prefeito afirmou que o que também motivou a cadastrar o projeto no Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) foi a situação das vagas compradas via justiça, que Adiló definiu como uma "indústria malfadada", que não prioriza as crianças que realmente precisam.

O acordo prevê um total de 31 unidades, a partir de um investimento de R$ 570 milhões. Do montante, R$ 300 milhões devem ser utilizados nos três primeiros anos para construção das escolas. No total, serão abertas mais de 7 mil vagas com as estruturas.

A previsão, conforme o secretário municipal de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, é de que as 11 escolas sejam construídas e concluídas ao longo de 2026. A expectativa é de início efetivo das obras por volta de março.

Assinaram o documento o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, e o CEO do consórcio, Ruz Gonzalez. Além deles, também assinaram a secretária municipal da educação, Marta Fattori, o vice-prefeito, Edson Néspolo, a gestora de projetos da Seplan, Jéssica Marchioretto e o presidente da União das Associações de Bairros (UAB), Valdir Walter.

Em vídeo institucional, o consórcio demonstrou a experiência no setor de educação, com o trabalho que é realizado em Belo Horizonte (MG). De acordo com a apresentação, a empresa atua há 12 anos. No município, a concessionária funcionará sob o nome de Inova Caxias.

– Hoje formalizamos a Inova Caxias do Sul para viabilizar a construção das novas escolas. O nosso objetivo é claro, oferecer para as crianças de Caxias espaços acolhedores e eficientes – comenta o CEO do consórcio, Ruz Gonzalez.

Conheça onde ficarão as 11 primeiras escolas da PPP da Educação Infantil em Caxias: