Antônio Prado e Monselice, na Itália, selam acordo de cidades-irmãs

O tratado assinado pelo prefeito Roberto Dalle Molle e a assessora da Prefeitura de Monselice, Elisabetta Volpito. Maicon Hinrichsen / Divulgação

Nesta quarta-feira (5), foi assinada um acordo histórico entre as cidades-irmãs Antônio Prado e Monselice por meio de um gemellaggio. O ato ocorreu no Espaço Cultura Princesa Érica Carlesso Forlin, em Antônio Prado.

O tratado, assinado pelo prefeito Roberto Dalle Molle e pela assessora da prefeitura de Monselice Elisabetta Volpito, simboliza a união entre as duas comunidades e celebra os 150 anos da imigração italiana, que moldou a identidade cultural de Antônio Prado, reconhecida como “a Cidade Mais Italiana do Brasil”.

A primeira etapa do tratado ocorreu em 20 de maio, em Monselice, comuna localizada na província de Pádua, região do Vêneto, na Itália. O acordo de gemellaggio busca ampliar a cooperação entre os municípios por meio de intercâmbios culturais, turísticos e econômicos, incentivando o compartilhamento de experiências e o fortalecimento das raízes que unem as duas localidades.