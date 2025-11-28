Ano letivo das escolas municipais de Caxias do Sul vai começar em 18 de fevereiro de 2026

As férias de inverno serão de 20 de julho a 3 de agosto. Jefferson Botega / Agencia RBS

As escolas municipais de Ensino Fundamental de Caxias do Sul terão ao menos 208 dias letivos em 2026, e as aulas se iniciam no dia 18 de fevereiro. As informações foram publicadas em decreto no Diário Oficial desta sexta-feira (28).

Já as atividades dos professores vão começar no dia 16 de fevereiro. Além disso, as férias de inverno serão de 20 de julho a 3 de agosto. Segundo o decreto, o início do ano letivo e o período de férias de inverno das escolas do campo poderão ser flexibilizados em função de peculiaridades locais e proposta pedagógica.

Leia Mais Dia D de combate à dengue ocorre neste sábado em Caxias do Sul