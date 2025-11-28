Ano letivo das escolas municipais de Caxias do Sul vai começar em 18 de fevereiro de 2026

As escolas municipais de Ensino Fundamental de Caxias do Sul terão ao menos 208 dias letivos em 2026, e as aulas se iniciam no dia 18 de fevereiro. As informações foram publicadas em decreto no Diário Oficial desta sexta-feira (28).
Já as atividades dos professores vão começar no dia 16 de fevereiro. Além disso, as férias de inverno serão de 20 de julho a 3 de agosto. Segundo o decreto, o início do ano letivo e o período de férias de inverno das escolas do campo poderão ser flexibilizados em função de peculiaridades locais e proposta pedagógica.
O decreto também estabelece as datas do ano letivo nas escolas de Educação Infantil municipais com contrato de gestão compartilhada com o poder público. Os profissionais da educação iniciarão o trabalho no dia 21 de janeiro, e os alunos retornam no dia 28. O ano letivo seguirá até 18 de dezembro.