Alta demanda por reparos em veículos no fim do ano deve gerar crescimento de 30% ao setor na Serra

Raul Atilio Dambrós, proprietário da Mecânica Brasil, avalia que a frota envelheceu consideravelmente nos últimos anos, o que impacta na procura por reparos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Quem pretende pegar a estrada no fim do ano sabe que, para aproveitar as férias sem dor de cabeça, não dá para deixar de levar o veículo para uma tradicional revisão. Essa demanda, estabelecida entre a segunda quinzena de novembro e a véspera do Natal — às vezes, invadindo janeiro — é, inclusive, referida como a "safra da uva" do segmento, que tem um crescimento projetado em 30% pela Associação Serrana das Empresas da Reparação Veicular (Aserv).

A entidade possui 210 associados ativos entre oficinas mecânicas (maior representante, com 70%), autoelétricas, lojas de acessórios, autocenters e empresas de eletroeletrônica automotiva. Os negócios estão espalhados por cidades como Caxias do Sul, Flores da Cunha, Antônio Prado, São Marcos, Nova Petrópolis e Bento Gonçalves.

O presidente da Aserv, Eduardo Bianchi, aponta que há outras razões para a expansão da demanda, além do recesso que oportuniza curtir a praia ou encontrar um familiar distante:

— Esse movimento também se dá em maior volume porque as pessoas recebem o 13° salário, então acabam se organizando para arrumar o carro e viajar. Outro motivo é que não tivemos feriados em dias úteis em setembro e outubro. É a nossa safra da uva. Este ano, estimamos um crescimento de 30%.

A secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico de Caxias informa que, somente na cidade, há 1.563 oficinas mecânicas ativas. Somando estabelecimentos de chapeação, pintura, funilaria e lanternagem, a pasta contabiliza 3.473 empresas.

"A meta é o carro entrar de manhã e sair à tarde"

Há 20 anos no bairro Jardim América, em Caxias, a Mecânica Brasil acrescenta duas horas ao expediente e contrata mais um mecânico temporário, que se alia aos sete efetivos, para dar conta das necessidades dos clientes nessa época.

A média de atendimento, situada em 300 carros por mês, deve ser incrementada em 15%, assinala o proprietário da oficina, Raul Atilio Dambrós. A preferência é por quem agenda antecipadamente o serviço e pelos clientes de longa data, mas ele garante que sempre há um espacinho para atender os motoristas que chegam depois.

Serviços mais pedidos são regulagem de motor, troca de óleo e filtro, e suspensão, segundo o empresário. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A especialidade do estabelecimento são os veículos de linha leve, além de caminhonetes como Amarok, Hilux e Ranger.

— Os serviços mais pedidos são regulagem de motor, troca de óleo e filtro e de suspensão. Reforma de motor não fazemos agora nessa época porque é mais complexa, depende de terceiros. Nossa meta é o carro entrar de manhã e sair de tarde — diz o empresário.

Com mais de 45 anos de experiência no ramo, Dambrós avalia que a frota envelheceu consideravelmente nos últimos anos, o que impacta na procura por reparos:

— Se fosse comparar com 2013, 2014, 2015, a frota brasileira tinha uma média de vida de 13, 14 anos. Hoje está em 17, 18 anos. Então, fatalmente, o carro dá mais manutenção.

"É um plus que a gente ganha"

A mecânica Mecapel, no bairro Forqueta, é outro estabelecimento que prevê agenda cheia nas próximas semanas. Fundada em 1991 — com o mesmo telefone e endereço de hoje —, a oficina é referência para os moradores do entorno, e também recebe clientela do centro da cidade, de Farroupilha e de Flores da Cunha.

Jonathan Cappeletti, sócio-proprietário, argumenta que o valor mais alto dos carros novos impacta na cadeia das manutenções, afinal, o motorista opta por seguir com um veículo de anos anteriores.

A promessa é pausar a lida somente nos dias de Natal e do Ano Novo, segundo o sócio Jonathan Cappeletti. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ele espera uma média de nove automóveis entrando na Mecapel por dia no fluxo que se avizinha:

— O principal serviço é a manutenção preventiva, as revisões de final de ano: troca de óleo, correia dentada, revisão de freio, suspensão. Deixamos o carro em dia para o pessoal viajar sem dor de cabeça.

A promessa por lá é pausar a lida somente nos dias de Natal e do Ano Novo. A equipe conta com quatro mecânicos, que são os sócios do negócio.