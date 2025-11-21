Geral

Vão ao Tribunal do Júri
Acusados pela morte de caminhoneiro de Bom Jesus são soltos pela Justiça

Julgamento está inicialmente marcado para março de 2026. Réus poderão responder em liberdade pelo caso de Luciano Boeira Melos, que desapareceu em julho de 2023

Bruno Tomé

