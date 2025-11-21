Acusados pela morte de caminhoneiro de Bom Jesus são soltos pela Justiça

Caminhoneiro Luciano Boeira Melos, desaparecido em julho de 2023. Arquivo pessoal / Divulgação

Os quatro acusados pela morte do caminhoneiro Luciano Boeira Melos, de Bom Jesus, responderão ao processo em liberdade. Neste mês de novembro, os réus foram soltos pela Justiça, que revogou a prisão preventiva do grupo. O Tribunal de Justiça do RS (TJRS) ainda não se manifestou sobre a decisão.

Contudo, os réus Fabiana Ramos Saraiva, Felipe Silveira Noronha, Flávio Silveira Noronha e José Balduíno Saraiva vão ser julgados pelo Tribunal do Júri. O julgamento está marcado para 24 de março de 2026.

Os investigados são acusados de homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.

Os denunciados pelo Ministério Público do RS são a mulher com quem o caminhoneiro tinha um relacionamento extraconjugal, o marido, o pai e o cunhado dela.

O MP afirma que discorda da decisão, mas optou por não recorrer. De acordo com o órgão, a decisão considera que o julgamento pelo Tribunal do Júri já está marcado e um recurso contra a soltura não seria apreciado pelo Tribunal de Justiça antes dessa data, devido ao tempo médio de tramitação.

Relembre o caso

No dia 26 de julho de 2023, Luciano Boeira Melos teria arrumado a casa onde morava, na localidade de Hortêncio Dutra, ao lado da residência da mãe, Elisete Boeira. Com a faxina, o caminhoneiro parecia estar esperando alguém. Conforme a família, um comerciante revelou que, naquele dia, ele teria comprado um edredom e dois travesseiros e feito questão de que os itens fossem entregues naquela quarta.

No fim do dia, o caminhoneiro teria pedido para a mãe preparar o jantar e já havia guardado a moto na garagem. Enquanto Elisete dobrava roupas e aguardava o jantar ficar pronto, ouviu o filho sair de moto, sem dizer para onde ia. A mãe diz ter sentido um aperto no peito na mesma hora e começado a enviar mensagens e fazer ligações para o filho, pedindo que ele voltasse para casa.

Às 19h40min, o caminhoneiro enviou uma mensagem para a mãe dizendo que tinha ido à cidade. Para o irmão, Lucas Silva, Luciano revelou ter ido encontrar com a mulher, na localidade de Caraúno. Esses foram os últimos contatos feitos com a família. Desde então, ele nunca mais foi visto.

Segundo a investigação da Polícia Civil e a denúncia do Ministério Público, a morte do caminhoneiro teria sido previamente combinada em 25 de julho, um dia antes do desaparecimento. Após descobrirem o relacionamento extraconjugal com Luciano, Felipe e José Balduíno, respectivamente marido e pai de Fabiana, teriam combinado com a mulher que ela seria perdoada, desde que o caminhoneiro fosse morto.

No dia 26, Fabiana, que teria concordado com o plano, teria enviado uma mensagem para Luciano pelo Facebook marcando o encontro para resolver o futuro do relacionamento. No local, ela estaria acompanhada de Felipe, Flávio e José. Conforme a denúncia, Luciano teria sido morto por motivo torpe (a traição) e sem poder se defender.

O que dizem as defesas

A defesa de Flavio Noronha recebe a concessão da liberdade do acusado como o resultado esperado frente às apurações constantes nos autos e aguarda o andamento do júri que está previsto para 2026, onde desconstituirá as acusações que pesam contra o acusado perante o Tribunal do Júri.

A reportagem ainda busca contato com as defesas de Fabiana Ramos Saraiva, Felipe Silveira Noronha e José Balduíno Saraiva.