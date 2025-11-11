Acidente deixa motociclista ferida na RS-122 em Caxias do Sul

Um acidente entre uma camionete Amarok e uma motocicleta causou lentidão na manhã desta terça-feira (11) na RS-122, na altura do bairro Pendancino, em Caxias do Sul.
A condutora da motocicleta, uma mulher de 34 anos, bateu atrás da camionete por volta das 8h30min. Ela foi encaminhada com fraturas na perna e no rosto ao Hospital Pompéia.
O condutor da camionete não se feriu.
Os veículos já foram retirados, mas o trânsito no local opera no modo "pare e siga" por conta de serviços que fazem a concretagem das canaletas no acesso à Linha 40.