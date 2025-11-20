Acidente com três veículos deixa homem ferido na Rota do Sol

Veículo, que não permaneceu no local, teria parado, provocando o acidente Gabriela Alves / Agencia RBS

Um colisão envolvendo três veículos deixou um homem ferido na manhã desta quinta-feira (20) na RS-486, a Rota do Sol, em Itati. O acidente foi às 7h48min, conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

Segundo o CRBM, um Peugeot 308 e uma Nissan Kicks seguiam no sentido Serra-Litoral, quando outro veículo, que não permaneceu no local, teria parado. O Peugeot reduziu a velocidade e, no mesmo momento, foi atingido pelo Nissan.