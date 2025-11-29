Ação na Rota do Sol alerta motoristas para viagens seguras no verão

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) promoveu neste sábado (29) um Pit Stop de conscientização para motoristas que trafegam pela Rota do Sol.
O objetivo da ação, realizada em parceria com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), é reforçar a importância da segurança nas estradas antes do período de férias, quando o movimento na rodovia entre a Serra e o Litoral aumenta significativamente.
Em Vila Seca parou grande parte dos veículos que trafegavam pela RS-453 no sentido Serra-Litoral durante a blitz educativa.
Sacolas com frutas, água e material informativo eram oferecidos aos motoristas. O Corpo de Bombeiros, que terá uma base em Lageado Grande durante todo o verão, também esteve presente.
— Teremos uma ambulância e um caminhão à disposição já nos próximos dois finais de semana para ocorrências na Rota do Sol. A partir do feriado de Natal, a base será fixa e se manterá até fevereiro — explicou o capitão Patrick Dipp da Silva.
A ação antecipa o lançamento da Operação Verão, marcado para o dia 12 de dezembro. A expectativa do CRBM é de que até 50 mil veículos passem pela rodovia entre os feriados de Natal e Ano Novo.
São as ultrapassagens em local proibido a ocorrência que mais preocupa o comandante do 2º Pelotão Rodoviário de Farroupilha, tenente Marcelo Stassak.
— Na ida à praia são as ultrapassagens, e no retorno é comum vermos muita pane mecânica. É preciso se programar para fazer uma viagem segura e sem pressa. Sabemos que a capacidade da rodovia é de até 28 mil veículos em um dia, ultrapassando esse número as filas poderão ocorrer.
O grupo rodoviário estará presente durante o verão em uma base móvel já instalada na localidade de Tainhas, em São Francisco de Paula.