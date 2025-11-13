40° Natal Luz de Gramado atinge marca de 100 mil ingressos vendidos

O Grande Desfile de Natal ocorre na Avenida das Hortênsias. Cleiton Thiele / Serra Press

O Natal Luz de Gramado, em sua edição comemorativa de 40 anos, atingiu uma marca importante: 100 mil ingressos vendidos. Com 88 dias de programação, o evento, que iniciou no dia 23 de outubro, seguirá até o dia 18 de janeiro.

Entre as atrações, está O Grande Desfile de Natal, que ocorre na Avenida das Hortênsias, e o Nativitaten, no Centro de Eventos Serra Park. O espetáculo Illusion Show – Especial de Natal, com Henry e Klauss, que tem sessões de quartas a domingos, no Palácio dos Festivais, é outro destaque da programação.

Além dos grandes espetáculos pagos, o Natal Luz oferece uma programação gratuita na Vila de Natal, que fica na praça das Etnias, e no palco da Rua Coberta. O cortejo Caminho de Luzes, que ocorre nas quintas-feiras, às 19h, na Avenida Borges de Medeiros, e os Embaixadores da Magia, aos sábado e domingos, às 15h30min, também são atrações gratuitas que o público poderá visitar.

Os ingressos e a programação completa está disponível no site oficial do Natal Luz de Gramado.

Confira a programação deste fim de semana:

Sexta-feira (14)

Juliano Bolfe, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos) 16h: O Primeiro Natal, na Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

Illusion Show (Especial de Natal) com Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais 19h: Coral do Minas Tênis Clube, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos) 20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

Sábado (15)

Orquestra Jovem, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos) 14h: Illusion Show (Especial de Natal), com Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais

Embaixadores da Magia, na saída em frente à Prefeitura de Gramado (Natal Luz Para Todos) 16h: Os guardiões da magia de Natal, em Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

Illusion Show (Especial de Natal), com Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais 19h: Show Brasil, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos) 20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

Domingo (16)