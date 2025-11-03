3º Ognisko e Natal Polonês acontece neste sábado em Nova Prata; saiba como participar  

Evento acontece na igreja da Linha General Osório, também conhecida como Linha Sexta dos Poloneses. Kariane Modelski / Arquivo pessoal / Divulgação

Apresentações artísticas, danças, músicas folclóricas e gastronomia típica. A terceira edição do Ognisko e Natal Polonês promete uma imersão cultural com as celebrações natalinas típicas do país europeu. O evento, promovido pela Associação de Cultura Polonesa Vítor Inácio Kozowski, acontece no sábado (29), na igreja da Linha General Osório, popularmente conhecida como Linha Sexta dos Poloneses, no interior de Nova Prata, na Serra.

A recepção do público começa a partir das 16h, mas a programação segue até a noite. Ao longo da tarde os participantes irão acompanhar cantos e histórias natalinas polonesas e conferir a apresentação do grupo Folclórico Águia Branca, vindo da cidade de Guarani das Missões.

Também está prevista a chegada de São Nicolau, figura simbólica na tradição polonesa que distribui presentes. As crianças no evento serão reunidas nesse momento para receberem balas e doces.

A agenda conta ainda com um momento de oração pela bênção dos alimentos e o acendimento da tradicional fogueira, chamada de “ognisko”. O costume polonês de acender o fogo e compartilhar alimento e calor será o ponto alto do evento no interior de Nova Prata. O público poderá assar salsichão na fogueira, enquanto músicos animam o local.

Acendimento da fogueira, chamada de "ognisko", em polonês, é um dos momentos mais simbólicos do evento. Kariane Modelski / Arquivo pessoal / Divulgação