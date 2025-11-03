Geral

Na Linha Sexta dos Poloneses
3º Ognisko e Natal Polonês acontece neste sábado em Nova Prata; saiba como participar  

Evento irá reunir apresentações de danças e músicas típicas, contação de histórias e a chegada de São Nicolau, que distribuirá doces para as crianças. A tradicional fogueira, chamada de ognisko, será acendida para assar salsichões e partilhar um jantar entre os participantes

