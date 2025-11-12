150 tortéis em 2h: morador de Antônio Prado tentará o bicampeonato em concurso da Fenamassa

Em 2023, Baldin superou 21 adversários. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O vendedor Diogo Baldin, 41 anos, morador de Antônio Prado, vai tentar repetir um feito que até ele mesmo considera difícil de acreditar: comer mais de 150 tortéis em pouco mais de duas horas. Campeão do concurso do maior comedor de tortéi na edição passada do Festival Nacional da Massa (Fenamassa), Baldin entra novamente na disputa neste sábado (15), determinado a manter o título na cidade e buscar o bicampeonato.

— Eu quero segurar esse título em Antônio Prado. A Fenamassa é muito importante para a cidade, movimenta o comércio, traz visitantes, e quero fazer a minha parte de novo — afirmou, bem-humorado, ao lembrar da façanha de 2023, quando comeu 158 unidades da massa recheada com moranga e servida com molho de frango. A quantidade é equivalente a cerca de 2,5 quilos da comida.

Baldin conta que sua estreia no concurso em 2023 foi quase por acaso. Quando soube, por meio das redes sociais, que a competição iria ocorrer, se inscreveu sem pretensão. Foi para o evento logo depois do seu trabalho e, naquele dia, superou 21 adversários, entre eles o até então bicampeão Neimar Zamboni, que havia estabelecido o recorde anterior, comendo 143 unidades em 2021, 95 em 2022 e 125 tortéis em 2023.

— Eu achava que ele ia ganhar de novo. Quando cheguei nos 100 tortéis, vi que eu estava bem à frente. Aí foi indo, fui pedindo mais 10, mais 10, e parei nos 158. Nem imaginava que ia conseguir comer tudo aquilo — relembra.

Ao final, lembra que precisou de um chá de boldo para ajudar na digestão. Este ano, promete uma comemoração diferente:

— Dessa vez, se tudo der certo, vai ser espumante para comemorar o bicampeonato.

Conforme o presidente da Fenamassa, Felipe Anziliero, a competição tem atraído a atenção do público a cada edição do evento. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Mesmo com o título e o recorde, Baldin garante que não há mistério:

— Não tem segredo nenhum. Acho que o que me ajuda mesmo é o esporte. Eu corro, participo de trilhas, subo montanhas. Isso deixa o metabolismo acelerado e ajuda a encarar o desafio.

Integrante de um grupo de corrida, Baldin explica que vai abrir mão de uma atividade esportiva importante no mesmo dia do concurso.

— No dia 15, o grupo vai ter um evento aqui na cidade, mas não vou poder correr por causa do tortéi. Dessa vez, a competição é outra — brinca.

Mais do que a brincadeira e o título, Baldin diz que sente orgulho de representar Antônio Prado em uma disputa que já virou símbolo da Fenamassa.

— Naquela oportunidade (em 2023), quando eu vi que estava ganhando, me veio aquele pensamento: segurei o título para a cidade. A Fenamassa é um evento que a gente precisa valorizar, pois mostra a nossa cultura, nossa comida, nosso jeito de receber. E é isso que me motiva.

Competição virou tradição

A brincadeira do maior comedor de tortéi começou na segunda edição do Fenamassa, em 2013. Na época, apenas quatro pessoas participaram. Ao longo dos anos, o concurso foi crescendo, atraindo pessoas de outras cidades e olhares curiosos.

Na edição passada, 52 quilos da iguaria foram preparadas previamente e levadas congeladas para o local do evento. Ali, o alimento era cozido e recebia o molho. Os insumos para a preparação dos tortéis são doados por empresas da cidade.

Conforme o presidente da Fenamassa, Felipe Anziliero, a competição tem atraído a atenção do público a cada edição do evento, tornando-se o seu principal diferencial.

Evento celebra cultura e sabores até o dia 23

A 9ª edição da Fenamassa está em pleno andamento na Praça Garibaldi, no coração do Centro Histórico de Antônio Prado, e segue até o dia 23. Com mais de 4,3 mil metros quadrados de área coberta, o evento celebra a culinária italiana e é considerado um dos principais festivais gastronômicos da Serra.

A expectativa da organização é superar os resultados de 2023, quando 34 mil pessoas participaram e foram servidas mais de 20 mil refeições, com faturamento superior a R$ 1,2 milhão. Nesta edição, o público encontra 30 estandes com vinhos, espumantes, chopes artesanais e produtos regionais.

A entrada na Fenamassa é gratuita. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O evento oferece mais de 50 pratos à base de massas, incluindo opções tradicionais e versões sem glúten. O Restaurante Italiano e a Praça de Alimentação comportam cerca de 440 lugares e, neste ano, o restaurante estreia um novo formato: rodízio de massas servido à mesa, com ilha de acompanhamentos à vontade.

A entrada na Fenamassa é gratuita — o público paga apenas pelo que consumir. O festival funciona às sextas-feiras, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e no feriado do dia 20, das 10h às 22h.

O encerramento, no dia 23, reserva um grande momento: após o fechamento da programação, às 20h, o público poderá assistir ao show internacional da banda Star Beatles, no Palco Fenamassa.