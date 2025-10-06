Geral

Fique atento
Notícia

Votação para Consulta Popular 2025 se inicia nesta segunda: saiba como participar e o andamento das propostas eleitas na Serra ano passado

População com domicílio eleitoral na região pode escolher entre seis projetos para receber R$ 471.428,57. Pautas contemplam áreas de meio ambiente, agricultura, desenvolvimento rural, inovação, ciência e tecnologia e economia

Luca Roth

