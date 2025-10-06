Votação para Consulta Popular 2025 se inicia nesta segunda: saiba como participar e o andamento das propostas eleitas na Serra ano passado

Participação é online, via site da Consulta Popular ou WhatsApp (51) 3210-3260, com encerramento do prazo na sexta-feira. Jean Pimentel / Agencia RBS

Inicia nesta segunda-feira (6) o período para votar na Consulta Popular 2025. A participação é online, via site ou WhatsApp (51) 3210-3260, com encerramento do prazo na sexta (10).

A população com domicílio eleitoral na Serra pode escolher entre seis propostas para receber R$ 471.428,57 — por meio da inclusão no orçamento estadual de 2026. O investimento total do governo nas iniciativas locais será de R$ 1,8 milhão.

As pautas, classificadas a partir de assembleias, contemplam as áreas de meio ambiente, agricultura, desenvolvimento rural, inovação, ciência e tecnologia e economia (veja mais detalhes abaixo).

Dos quatro projetos eleitos no ano passado, dois estão em tramitação e, portanto, ainda não receberam recursos, de acordo com a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Um deles foi a proposta mais votada: a implantação de Centros de Referência à Pessoa Idosa.

Caxias do Sul é uma das cidades que receberá o estabelecimento, voltado à assistência do público com mais de 60 anos. Conforme a SPGG, foi emitido parecer técnico favorável ao projeto pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Sedes), o que permite a continuidade do processo. Há pelo caminho, ainda, avaliações jurídicas e de órgãos de controle antes de a verba autorizada ser repassada.

O aporte é de R$ 359,5 mil pelo Estado, com contrapartida de R$ 53,9 mil do município, totalizando investimento de R$ 413.474,29. O objetivo é que o serviço atenda pelo menos 960 pessoas ao ano, explica a assistente social da Coordenadoria da Pessoa Idosa de Caxias, Nicole Fidler.

— Pretendemos realizar o serviço de acolhimento, escuta e orientação, o apoio psicossocial, a inclusão digital para pessoas idosas, que é um trabalho muito necessário. Temos percebido que as pessoas idosas estão desvinculadas da sociedade, praticamente, porque hoje quase todas as mobilidades que temos que ter enquanto cidadão perpassam pelo meio virtual — salienta.

O outro município que será contemplado com um Centro de Referência à Pessoa Idosa é União da Serra. Esse projeto, com valor previsto de R$ 553,1 mil, ainda está sendo analisado pela Sedes.

Situação das outras propostas eleitas em 2024

Confira o andamento das outras três propostas eleitas no passado, de acordo com dados levantados pela Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão, que coordena a Consulta Popular.

2° lugar, com 807 votos: construção de um pavilhão em Fazenda Souza, em Caxias, para implantar o Centro Regional de Tecnologias e Inovação em Agricultura da Serra Gaúcha (Horti Serra).

Situação: recursos, no valor de R$ 484 mil, já estão disponíveis.

3° lugar, com 770 votos: ampliação do Escola do Amanhã para outros municípios da Serra além de Caxias. Iniciativa, liderada pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs), oportuniza visitas técnicas e formação em áreas como robótica e desenho mecânico para adolescentes da rede municipal de ensino.

Situação: tramitando na Secretaria Estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP), em fase de análise técnica. Projeto irá receber R$ 345,7 mil.

4° lugar, com 356 votos: criação de aplicativo "Serra Gaúcha" para acessar informações sobre a oferta turística, cidades, atrativos e estabelecimentos.

Situação: tramitando na Secretaria Estadual de Turismo, com análise técnica e orçamentária concluída. Recursos, no valor de R$ 345,7 mil, já liberados para execução do projeto, em parceria com a Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs).

Veja as seis pautas para votação em 2025

1 - Fortalecimento da Defesa Civil para a Prevenção dos Desastres Climáticos

Área: meio ambiente

meio ambiente Abrangência: municipal

municipal Objetivo: investir no aparelhamento técnico-operacional da Defesa Civil, diante do aumento na frequência de eventos climáticos adversos, como forma não só de oferecer maior proteção às comunidades regionais como também adotar um modelo de gestão integrado ao desenvolvimento social, articulando políticas de saúde, assistência social, meio ambiente, educação e segurança pública.

2 - Indicação Geográfica (IG) do Queijo Colonial da Serra Gaúcha

Área: desenvolvimento rural

desenvolvimento rural Abrangência: regional

regional Objetivo: permitir a construção do processo técnico junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável por conceder a IG, um instrumento de proteção e valorização de produtos e serviços que possuem uma ligação intrínseca com o seu território de origem, reconhecida internacionalmente e importante para o desenvolvimento econômico, social e cultural de uma região.

3 - Modernização dos equipamentos para cursos de doces e salgados e laticínios do Centro de Formação de Fazenda Souza (Cefas)

Área: agricultura

agricultura Abrangência: regional

regional Objetivo: o Cefas desempenha papel estratégico na capacitação e qualificação de agricultores familiares e precisa modernizar os equipamentos para garantir a adequação das atividades formativas às exigências sanitárias, tecnológicas e mercadológicas atuais, ampliando a competitividade, fomentando o empreendedorismo e estimulando a permanência das famílias no campo.

4 - Do campo à comunidade: o novo Centro de Agricultura Familiar (CENAF) como pólo de conhecimento e transformação regional

Área: agricultura

agricultura Abrangência: regional

regional Objetivo: concebido para atender às demandas de formação e qualificação de técnicos, produtores e demais atores das cadeias produtivas do setor agropecuário, o Cenaf busca readequar a estrutura física do espaço, possibilitando sua utilização como um polo regional de conhecimento, sediando cursos, oficinas, treinamentos, seminários, dias de campo, reuniões técnicas e demais eventos.

5 - Fortalecimento das Atividades de exploração do minério Basáltico de Nova Prata e 16 municípios da região

Área: desenvolvimento econômico

desenvolvimento econômico Abrangência: regional

regional Objetivo: apoio ao APL do Basalto da Serra Gaúcha que envolve 17 municípios, uma economia com 150 empresas e 5 mil empregos. Buscando inovação, tecnologia, capacitação e inserção no trade turístico regional pretende desenvolver um Plano de Ação que possibilite à cadeia do Basalto melhoria em sua competitividade e ganhos de economia em sua cadeia de valor.

6 - Robótica para Jovens – Emprego e Futuro na Serra Gaúcha (Regiões de Nova Prata, Veranópolis, Bento Gonçalves e Caxias do Sul)

Área: inovação, ciência e tecnologia

inovação, ciência e tecnologia Abrangência: regional

regional Objetivo: ampliar e aprofundar a formação gratuita em robótica industrial para estudantes da rede pública, de 14 a 16 anos, estendendo-a para novos municípios do Corede Serra Gaúcha. O programa oferece formação tecnológica moderna e alinhada ao mercado de trabalho, aumentando as chances de empregabilidade a jovens e auxiliando a manutenção da competitividade nas indústrias.

Consulta Popular