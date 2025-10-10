Votação da Consulta Popular 2025 é prorrogada até domingo; saiba como participar e quais os projetos da Serra

Votação foi prorrogada até às 17h de domingo (12). Jean Pimentel / Agencia RBS

A votação da Consulta Popular 2025 foi prorrogada até as 17h de domingo (12). A decisão busca ampliar o tempo disponível para que a população participe do processo de definição das prioridades regionais que vão compor o orçamento estadual de 2026.

A Serra conta com seis propostas aptas para o processo nos segmentos do meio ambiente, agricultura, desenvolvimento rural, inovação, ciência e tecnologia e desenvolvimento econômico (veja a lista abaixo). Foram contempladas as pautas elencadas por mais vezes nas assembleias microrregionais, realizadas em Nova Prata, Bento Gonçalves e Caxias do Sul.

A escolha é realizada de forma online. Os cidadãos podem votar de duas maneiras: por meio do site oficial da Consulta Popular ou pelo WhatsApp, enviando a palavra “voto” para o número (51) 3210-3260.

Veja as propostas

1. Do campo à comunidade: o novo Centro de Agricultura Familiar como polo de conhecimento e transformação regional

Área: agricultura

Objetivo: concebido para atender às demandas de formação e qualificação de técnicos, produtores e demais atores das cadeias produtivas do setor agropecuário, o Cenaf busca readequar a estrutura física do espaço, possibilitando sua utilização como um polo regional de conhecimento, sediando cursos, oficinas, treinamentos, seminários, dias de campo, reuniões técnicas e demais eventos.

2. Aparelhamento da Defesa Civil

Área: meio ambiente

Objetivo: investir no aparelhamento técnico-operacional da Defesa Civil, diante do aumento na frequência de eventos climáticos adversos, como forma não só de oferecer maior proteção às comunidades regionais como também adotar um modelo de gestão integrado ao desenvolvimento social, articulando políticas de saúde, assistência social, meio ambiente, educação e segurança pública.

3. Apoio ao fortalecimento do APL do basalto da Serra gaúcha

Área: desenvolvimento econômico

Objetivo: apoio ao APL do Basalto da Serra Gaúcha que envolve 17 municípios, uma economia com 150 empresas e 5 mil empregos. Buscando inovação, tecnologia, capacitação e inserção no trade turístico regional pretende desenvolver um Plano de Ação que possibilite à cadeia do Basalto melhoria em sua competitividade e ganhos de economia em sua cadeia de valor.

4. Indicação Geográfica do queijo colonial da Serra gaúcha

Área: desenvolvimento rural

Objetivo: permitir a construção do processo técnico junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável por conceder a IG, um instrumento de proteção e valorização de produtos e serviços que possuem uma ligação intrínseca com o seu território de origem, reconhecida internacionalmente e importante para o desenvolvimento econômico, social e cultural de uma região.

5. Modernização dos equipamentos para cursos de doces e salgados e laticínios do Centro de Formação de Fazenda Souza (Cefas)

Área: agricultura

Objetivo: o Cefas desempenha papel estratégico na capacitação e qualificação de agricultores familiares e precisa modernizar os equipamentos para garantir a adequação das atividades formativas às exigências sanitárias, tecnológicas e mercadológicas atuais, ampliando a competitividade, fomentando o empreendedorismo e estimulando a permanência das famílias no campo.

6. Robótica para jovens – emprego e futuro na Serra gaúcha

Área: inovação, ciência e tecnologia