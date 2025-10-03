Geral

Atenção, passageiros!
Notícia

Voo de Caxias do Sul para Campinas, da Azul Linhas Aéreas, muda de horário 

Avião, que chegava às 10h30, passa a pousar às 14h40, com decolagem prevista para as 15h20

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS