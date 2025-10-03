Voo de Caxias do Sul para Campinas, da Azul Linhas Aéreas, muda de horário 

O voo entre Caxias do Sul e Campinas, pela Azul Linhas Aéreas, teve alteração no horário a partir deste final de semana. Agora, o avião chega ao Aeroporto Regional Hugo Cantergiani às 14h40, com decolagem prevista para as 15h20. Antes, o voo chegava às 10h30.
Conforme o gestor do aeroporto Cleberson Babetzki, essa é uma alteração comum na aviação e reflete decisões das companhias aéreas em relação às demandas.
— Para a população, essa mudança é positiva porque amplia o leque de opções de horários, oferecendo voos em diferentes faixas do dia — avalia.
Confira os horários de voos saindo de Caxias do Sul
- A Latam Airlines mantém voos diários para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. O horário do pouso em Caxias é às 11h30 e decolagem às 12h15.
- A Gol Linhas Aéreas opera de domingo a sexta-feira para o Aeroporto de Congonhas, com pouso em Caxias às 12h40 e decolagem às 13h30, sem operação aos sábados.
- A Azul Linhas Aéreas agora com chegada em Caxias às 14h40 e saída às 15h20, em voos diários para o Aeroporto Internacional de Viracopos.