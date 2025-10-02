Você sabe o que é liberação miofascial? Profissional de Caxias do Sul explica a técnica e quando deve ser utilizada 

Patrick realiza atendimentos individualizados. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Muitas pessoas, em busca de mais saúde, estão cada vez mais lotando academias e se exercitando — a Meia Maratona de Caxias do Sul, na última semana, por exemplo, registrou o maior número de participantes da história.

Mas toda atividade física precisa de atenção e acompanhamento especializado, para ter eficácia e/ou evitar lesões. E, dentro do cenário de prevenção, uma das técnicas que caiu no gosto dos atletas, sejam os profissionais que buscam o alto rendimento ou os amadores, é a liberação miofascial.

Mas, afinal, o que é essa técnica? Quando ela deve ser feita? Para quem ela é recomendada? Conversamos com o fisioterapeuta e osteopata Patrick Parizotto, que atende em Caxias do Sul, para tirar dúvidas.

No nosso corpo tem a fáscia, um tecido conjuntivo que envolve os músculos, nervos e articulações, formando uma rede contínua. A técnica de liberação desse tecido promove uma sensação de alívio da tensão e da dor muscular, causando um relaxamento muscular. Segundo Parizotto, muitas pessoas acreditam que a liberação miofascial fará o rompimento de fibras, porém, não é bem assim:

— A fáscia é um tecido que está entre o músculo e a camada de gordura. Quando tu começas a fazer essa liberação, dificilmente tu estarás rompendo uma fibra ou tirando essa contratura. O que, na verdade, tu estás fazendo é uma vascularização da região e, assim, modulando a dor.

Segundo Parizotto, a liberação miofascial é mais difundida no meio esportivo, e ele elenca três momentos em que a técnica pode ser mais utilizada pelos atletas: durante a preparação para um campeonato, onde é aplicada mais força; na semana do campeonato, normalmente dois dias antes; e pós-evento, normalmente com uma técnica mais leve, uma vez que os tecidos já estão impactados em virtude do esforço.

O profissional afirma que a periodicidade para fazer a liberação varia para cada pessoa. Para atletas de alto rendimento, a recomendação pode ser de até uma vez na semana. Para os amadores, a cada 15 dias ou até mesmo uma vez ao mês.

As sessões custam, em média, R$ 180. O objetivo, segundo ele, é que as pessoas saiam do atendimento já sentindo os primeiros resultados.

— Existe a chamada individualidade biológica, ou seja, cada pessoa vai receber o atendimento de uma forma diferente. Eu posso fazer um atendimento com duas pessoas, com a mesma dor, mas o atendimento vai ser totalmente diferente, um corpo é diferente do outro — explica Parizotto.

Nem todas as pessoas podem receber uma liberação miofascial. Conforme Parizotto, as contraindicações são para pacientes com trombose, infecções e inflamações:

— Muitas pessoas que não são atletas também buscam a liberação miofascial, mas não é o que elas precisam. Quando vem um atleta que se diz cansado, fazemos a liberação. Mas quando vem uma pessoa que não é atleta, que faz um exercício, mas não é atleta, e diz estar com uma dor, aí eu não indico.

Ele afirma que é necessário um atendimento multidisciplinar. Até por isso, antes de fazer a liberação miofascial em um paciente, realiza técnicas como osteopatia. Nesse caso, com processos manuais, pode diagnosticar e tratar disfunções de mobilidade no corpo, buscando aliviar dores e restaurar o equilíbrio natural do organismo. Todos os seus atendimentos são alinhados com exercícios que os pacientes podem fazer em casa: