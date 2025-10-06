Você sabe como identificar uma bebida adulterada? Procon de Caxias do Sul dá dicas

Com diversos casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas, inclusive com mortes, no Brasil, consumidores estão preocupados sobre origem dos produtos. Embora não existam casos confirmados — apenas suspeitas — no Rio Grande do Sul, o Procon de Caxias do Sul faz uma alerta sobre as adulterações.

De acordo com o coordenador do Procon de Caxias, Jair Zauza, a adulteração de bebidas é uma conduta criminosa e de alto risco à saúde.

— Em caso de suspeita de adulteração ou sintomas após o consumo, o consumidor deve suspender imediatamente o uso do produto, procurar atendimento médico de urgência, guardar a embalagem e a nota fiscal e registrar denúncia junto ao Procon e aos órgãos de segurança competentes — diz ele.

Confira as dicas do Procon

Como identificar uma bebida adulterada

Lacres quebrados, tampas violadas ou rótulos de má qualidade;

Informações borradas ou com erros ortográficos;

Ausência do selo fiscal/papel-moeda;

Preços muito abaixo do mercado;

Alterações de cor, cheiro ou sabor no consumo;

Falta do registro do mapa no rótulo.

Além disso, recomenda-se não reutilizar garrafas: ao descartar, quebre ou inutilize a embalagem para evitar que falsificadores a reaproveitem. Uísque, gim, vodca e cachaça estão entre as bebidas mais falsificadas.

Recomendações aos comerciantes