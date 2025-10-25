Geral

Vitamina C no morango, inteligência artificial contra fake news e física aplicada ao jiu-jitsu: veja o que estudantes caxienses apresentam na Mostratec

Realizada pela Fundação Liberato, em Novo Hamburgo, a maior feira de ciência e tecnologia da América Latina ocorre 28 a 30 de outubro nos pavilhões da Fenac. O evento reunirá quase 800 projetos desenvolvidos por estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio e Técnico

Gabriela Alves

