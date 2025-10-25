Vitamina C no morango, inteligência artificial contra fake news e física aplicada ao jiu-jitsu: veja o que estudantes caxienses apresentam na Mostratec

Entre os participantes estão alunos do Ensino Médio do Caminho Rede de Ensino, de Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Três instituições de ensino de Caxias do Sul participam da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec) na próxima semana com projetos científicos com temáticas desde a concentração da vitamina C em diferentes tipos de cultivo de morango, a física no Jiu-Jitsu e a utilização da inteligência artificial para a detecção automática de fake news.

São estudantes do Ensino Médio das escolas La Salle Carmo, Caminho Rede de Ensino e Cetec, que participarão da feira, que chega à sua 40ª edição, consolidada como a maior feira de ciência e tecnologia da América Latina.

Realizada pela Fundação Liberato, em Novo Hamburgo, o evento será realizado de 28 a 30 de outubro, nos pavilhões da Fenac, reunindo quase 800 projetos científicos desenvolvidos por estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio e Técnico.

Além da exposição dos projetos, a Mostratec terá programação com experiências interativas e eventos paralelos, como o Desafio de Robótica e o Seminário Internacional de Educação Tecnológica.

Além do Brasil, participam da 40ª Mostratec estudantes da Argentina, Chile, China, Dinamarca, Itália, México, Paraguai, Peru, Portugal, Suíça, Taiwan, Turquia e Ucrânia.

Combate às notícias falsas com inteligência artificial

Rafael Becker (à esquerda) Arthur Witt e Yuri Sirtoli (à direita), criadores do sistema de identifica notícias falsas. Ulisses Castro / Agencia RBS

O gosto pela programação, a pesquisa científica incentivada na escola e a vontade de tentar encontrar uma solução para disseminação das notícias falsas na internet foram as motivações de Yuri Sirtoli, Rafael Becker e Arthur Witt, que cursam o 2º ano do Ensino Médio do Centro Tecnológico Universidade de Caxias do Sul (Cetec).

Os estudantes desenvolveram um sistema de inteligência artificial que identifica automaticamente notícias falsas na internet. O sistema funciona como um site de buscas, criado desde o princípio, pelos adolescentes.

— A ideia surgiu de uma interseção entre os nossos gostos. Nós três gostamos muito da área de programação, e queríamos fazer alguma pesquisa relacionada à tecnologia, desenvolvendo alguma coisa que fosse benéfica à sociedade — explica Yuri.

A pesquisa deles foi desenvolvida para a mostra científica interna da escola e foi selecionada pela banca de professores avaliadores como uma das melhores, credenciando o trio para a Mostratec, em Novo Hamburgo.

— Eu tive a ideia a partir de uma conversa com a minha avó que falou que caiu em uma fake news. Então, a gente pensou nessa ideia de deixar disponível para as pessoas e para diminuir a disseminação de fake news — relembra o estudante.

Os três criaram dois modelos, disponíveis no site. Um deles, o Legacy, utiliza um sistema automatizado do Google e, outro, Bert, é alimentado pelos adolescentes com notícias verdadeiras e falsas, para que o sistema seja treinado para identificar as fake news.

— A gente teve que estudar tudo do zero. Quais os modelos mais comuns do mercado, como que a gente pode unir um site com os nossos códigos. A gente foi aprendendo muito. Então, no final, chegamos nos nossos atuais modelos que tiveram resultados muito positivos — afirma Arthur.

Os testes dos alunos demonstraram uma assertividade de 99% nas pesquisas de notícias. Em alguns casos, o sistema identificou "falsos positivos" em sites que utilizavam da linguagem sensacionalista.

— Esse modelo de inteligência artificial (Legacy) que a gente está usando, basicamente, converte o código em linguagem humana. E ela detecta padrões. As fake news têm uma característica que é o exagero para causar, realmente, a emoção. Porque é o que faz a disseminação. E tem algumas notícias que, mesmo sendo verdadeiras, como elas eram escritas em tom sensacionalista, dava como falso positivo — analisa Yuri.

— Eu acho que esse processo da nossa pesquisa não foi só importante para o nosso desenvolvimento escolar, mas muito para o nosso desenvolvimento fora da escola. A gente aprendeu muito com isso. Coisas muito importantes que a gente vai levar pro resto da vida. Fazer esse trabalho que pode ajudar no futuro das pessoas, no desenvolvimento de cada um, é uma coisa muito importante pra nós — diz Rafael.

Física aplicada ao jiu-jitsu

Leonardo Gregoletto (à esquerda), Gregório Martinazzo e Alexandre Collato (à direita) escolheram estudar o jiu-jitsu por meio das fórmulas matemáticas aplicadas à física. Ulisses Castro / Agencia RBS

Entre golpes de jiu-jitsu, os estudantes do 2º ano do Ensino Médio do La Salle Carmo, Leonardo Gregoletto, Gregório Martinazzo e Alexandre Collato, identificaram que o estudo da física poderia ter um impacto direto na força dos movimentos. Unindo o esporte que já praticavam e o trabalho proposto pela escola, desenvolveram uma pesquisa sobre o impacto do conhecimento em física na prática da arte marcial.

— Como nós praticamos juntos, pensamos em fazer sobre isso. A gente gosta de física também. E o jiu-jitsu, se for analisar, tem muita física envolvida — relembra Alexandre.

O tema surgiu durante uma conversa com um professor de física, que também praticou a luta e contou aos alunos sobre como esse conhecimento tinha impactado na prática do esporte.

— A gente se inspirou bastante nisso porque nosso professor conseguia entender o funcionamento da queda e aplicar ela de uma melhor forma possível. E isso, com certeza, ajudou muito na progressão dele — destaca Gregório.

Por ser um esporte voltado à técnica, com quedas e chutes, os estudantes conseguiram relacionar a física aos golpes praticados. Os três analisaram conceitos como o centro de gravidade, de alavanca de Arquimedes, transformação de energia potencial gravitacional, energia cinética, atrito e pressão.

— A física está presente na técnica. Ela faz tu saber, por exemplo, como deve se posicionar em certo momento. Por exemplo, nas primeiras aplicações de um faixa branca, iniciante, ele começa a aprender a dar uma queda. Ele, muito provavelmente, só vai querer fazer o mesmo movimento que o professor, mas aplicar toda a força. Sendo que ele não pensou o que pode estar por trás disso — observa Leonardo.

Os estudantes se credenciaram à Mostratec por meio da feira de ciências do La Salle Carmo.

Vitamina nos diferentes tipos de cultivo do morango

Lavínia Ribeiro Gularte (à esquerda), Vinícius Basso Canale e Lara Costella Ilha e o professor Daniel Krewer. Ulisses Castro / Agencia RBS

Entre os morangos orgânico, convencional e hidropônico, a pesquisa dos estudantes do 2º ano do Ensino Médio da Caminho Rede de Ensino, Lavínia Ribeiro Gularte, Vinícius Basso Canale e Lara Costella Ilha, apontaram que o convencional carrega maior concentração de vitamina C. Essa é a pesquisa que os estudantes apresentam na Mostratec em Novo Hamburgo a partir do dia 28 de outubro.

— A gente queria fazer algo diferente nesse ano. Algo que tivesse uma pesquisa prática no laboratório. Sair da nossa zona de conforto, na verdade. Nesse ano, como era o último da mostra científica no colégio, a gente queria ir pra área da ciência, mexer em alguma coisa e parar em laboratório — conta Lavínia.

A primeira ideia foi analisar a concentração de vitamina C em todas as frutas, mas com a orientação do professor Daniel Krewer, da disciplina de química, delimitaram o tema apenas para o morango.

Para fazer a análise, os estudantes contaram com o auxílio de professores da Universidade de Caxias do Sul, no laboratório da área de Farmácia.

— Teve diferença entre os cultivos. Foi pouca, mas teve. O convencional é o que mais tem vitamina C e o hidropônico é o que menos tem. A gente pesquisou 45 miligramas de vitamina C ao dia, que é o que um adulto precisa para se manter saudável. Pelas nossas pesquisas, deu 27 morangos convencionais, 28 orgânicos e 29 hidropônicos — explica Lara.

Além da concentração da vitamina, a pesquisa também explorou o impacto ambiental dos cultivos.

— Chegamos a conclusão de que, como na vitamina C não tinha uma diferença tão exuberante, tivemos de ir mais para a parte do ambiental. Porque os hidropônicos, apesar de ter menos vitamina C, são os menos prejudiciais ao meio ambiente — afirma Lara.

Confira os projetos caxienses que estarão na Mostratec:

Cetec/UCS

Curativo Inteligente: uma alternativa para feridas em diabéticos - fase 2 , das estudantes Ana Carolina Miorelli Adami, Isadora Kosarevitz e Ana Luiza de Chagas.

, das estudantes Ana Carolina Miorelli Adami, Isadora Kosarevitz e Ana Luiza de Chagas. Detecção automática de fake news, desenvolvimento de um sistema de IA para a luta contra a desinformação , de Arthur Johann Wilmsen Witt, Yuri Sirtoli e Rafael Becker.

de Arthur Johann Wilmsen Witt, Yuri Sirtoli e Rafael Becker. Bioativos Sul-Americanos: uma nova frente contra as infecções hospitalares , de Flávia Fernanda Lucchese Barazzetti e Valentina Kraemer.

, de Flávia Fernanda Lucchese Barazzetti e Valentina Kraemer. Investigação por Espelhamento de Raios-X em Baixo Ângulo (SAXS) sobre potencial bacteriostático e regenerativo de filmes finos para queimaduras - Fase II, das estudantes Eduarda Vergani e Sophia Gomes Poyer.

Colégio La Salle Carmo:

O potencial do cianocrilato na cicatrização de feridas cutâneas , dos alunos Pedro Henrique Camargo Minuzzo da Silva e Kauã Fagundes da Silva.

, dos alunos Pedro Henrique Camargo Minuzzo da Silva e Kauã Fagundes da Silva. O potencial econômico da Ilex paraguariensis na indústria brasileira frente à importância da Camellia sinensis na cultura japonesa , das estudantes Sofia Uellner Nascimento e Isabela Palma Wiethaus.

, das estudantes Sofia Uellner Nascimento e Isabela Palma Wiethaus. A física nos tatames: O impacto do conhecimento em física na prática do jiu jitsu, de Gregório Martinazzo Nunes, Alexandre Hoehr Collato e Leonardo Fabian Gregoletto.

Caminho Rede de Ensino:

O impacto da forma de cultivo do morango em seu valor nutritivo , de Lara Costella Ilha, Vinícius Basso Canale e Lavínia Ribeiro Gularte.

, de Lara Costella Ilha, Vinícius Basso Canale e Lavínia Ribeiro Gularte. A potencialização do efeito da goma de mascar combinado com nootrópicos na concentração dos estudantes, das alunas Lara da Costa Andreolla, Laura Sponga Piola e Nicolle Muller Gutterres.

Premiações

Os Prêmios e Incentivos Educacionais são oferecidos por 30 organizações, estimados em mais de R$ 1,5 milhão. Entre as instituições que darão prêmios estão a Assembleia Legislativa, Marinha do Brasil, Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Petrobras e Sebrae/RS.

A Mostratec-Liberato conta com o patrocínio do Sicredi, do Banrisul, da Petrobras, do CNPq e dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Sebrae é correalizador da feira.