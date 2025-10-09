Vila Flores será palco do Vino in Piazza neste sábado

A segunda edição do Vino in Piazza — Fé, Pão e Vinho ocorrerá neste sábado (11), das 17h às 23h, na Praça Central de Vila Flores. Com entrada gratuita, o evento promove uma verdadeira imersão nas tradições italianas da região, com destaque para os vinhos, espumantes e produtos artesanais.
Com a presença de 15 vinícolas da Encosta do Vinho — Serra Gaúcha, a programação também contará com gastronomia típica, como pão frito, galeto, massa, tábua de frios, polenta e queijo frito, polenta mole com molho e pizza. Além do tradicional Filó de Vila Flores, haverá apresentação de saxofonista e DJ para animar a noite, e também show com o conjunto Sogni D’Itália.
Outro destaque será a Mostra de Artesanato Local, com produtos feitos à mão ligados ao universo do vinho, incluindo o tradicional porta-taça, símbolo da experiência vínica ao ar livre. O evento ainda reforça o compromisso com a sustentabilidade, utilizando materiais reutilizáveis ou biodegradáveis e promovendo a destinação adequada dos resíduos gerados.
Promovido pela Associação de Enoturismo e Vitivinicultura dos Vales (Assenoviti), em parceria com a prefeitura de Vila Flores, o Vino in Piazza tem como objetivo promover os vinhos e os espumantes da região e valorizar os municípios que integram a Encosta do Vinho — Serra Gaúcha, por meio de uma experiência cultural, enogastronômica e turística.
— Queríamos levar o vinho para além das cantinas, aproximando a população e valorizando vinícolas que muitas vezes ainda não são tão conhecidas — explica Sibele Pitt Camana, presidente da Assenoviti.
Na última edição, o evento reuniu 4 mil pessoas. O resultado superou as expectativas e garantiu a inclusão do festival no calendário oficial do município. A expectativa da organização é manter este número.
A Associação de Enoturismo e Vitivinicultura dos Vales (Assenoviti) nasceu a partir de um estudo da Universidade de Caxias do Sul (UCS), financiado por meio da Consulta Popular do Corede Serra, que realizou o mapeamento das vinícolas da região Noroeste da Serra. Atualmente, 12 municípios integram a entidade, organizados em três roteiros que reúnem 22 vinícolas associadas. É esse levantamento que orienta a escolha da cidade-sede da Vino in Piazza e, por isso, nesta edição, o município anfitrião será Vila Flores.
As próximas edições já estão confirmadas: em 21 de março de 2026, Antônio Prado repete a experiência; em outubro do mesmo ano, será a vez de São Valentim do Sul.
Confira os roteiros Assenoviti
Roteiro Raízes - Antônio Prado / Ipê / Nova Roma do Sul
- Casa Muterle
- Bebidas Serrana
- Cooperativa Pradense
- Vinícola Olivo Ditadi
- Vinícola Zanella
- Vinícola Casa Velha
- Vinícola D´Klóss
Roteiro Essências – Vila Flores / Cotiporã / Veranópolis / Fagundes Varela/Nova Bassano e Nova Prata
- Cave dos Frades
- Vinícola Mascaron
- Cooperativa de Sucos Monte Vêneto
- Vinícola Petrea
- Vinícola Zardo
- Vinícola Noé
- Vinícola Bassani
- Vinícola Monte Pareo
- Vinícola Dom Luiz
Roteiro Segredos – Guaporé/ São Valentim do Sul / Serafina Corrêa
- Vinícola Gheller
- Vinícola Giaretta
- Vinícola e Osteria Scalco
- Vinícola Don Hermínio
- Vinícola Pinhal Alto
- Vinícola Unitá
Vinícolas participantes da Vino in Piazza
- Casa Olivo (Antônio Prado)
- Casa Muterle (Antônio Prado)
- Bebidas Serrana (Antônio Prado)
- Vinícola Zanella (Antônio Prado)
- Cooperativa Pradense (Antônio Prado)
- Vinícola Luigia Carlota (Ipê)
- Cave dos Frades (Vila Flores)
- Vinícola Mascaron (Vila Flores)
- Vinícola Pétria (Cotiporã)
- Vinícola Zardo (Cotiporã)
- Vinícola Giaretta (Guaporé)
- Vinícola Unità (Serafina Corrêa)
- Vinícola Pinhal Alto (São Valentim do Sul)
- Cooperativa de Sucos Monte Vêneto (Cotiporã)
- Vinícola Dom Luiz (Nova Prata)