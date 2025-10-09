Vila Flores será palco do Vino in Piazza neste sábado

Município anfitrião desta edição será Vila Flores. Vanice Dal Magro / Divulgação

A segunda edição do Vino in Piazza — Fé, Pão e Vinho ocorrerá neste sábado (11), das 17h às 23h, na Praça Central de Vila Flores. Com entrada gratuita, o evento promove uma verdadeira imersão nas tradições italianas da região, com destaque para os vinhos, espumantes e produtos artesanais.

Com a presença de 15 vinícolas da Encosta do Vinho — Serra Gaúcha, a programação também contará com gastronomia típica, como pão frito, galeto, massa, tábua de frios, polenta e queijo frito, polenta mole com molho e pizza. Além do tradicional Filó de Vila Flores, haverá apresentação de saxofonista e DJ para animar a noite, e também show com o conjunto Sogni D’Itália.

Outro destaque será a Mostra de Artesanato Local, com produtos feitos à mão ligados ao universo do vinho, incluindo o tradicional porta-taça, símbolo da experiência vínica ao ar livre. O evento ainda reforça o compromisso com a sustentabilidade, utilizando materiais reutilizáveis ou biodegradáveis e promovendo a destinação adequada dos resíduos gerados.

Promovido pela Associação de Enoturismo e Vitivinicultura dos Vales (Assenoviti), em parceria com a prefeitura de Vila Flores, o Vino in Piazza tem como objetivo promover os vinhos e os espumantes da região e valorizar os municípios que integram a Encosta do Vinho — Serra Gaúcha, por meio de uma experiência cultural, enogastronômica e turística.

— Queríamos levar o vinho para além das cantinas, aproximando a população e valorizando vinícolas que muitas vezes ainda não são tão conhecidas — explica Sibele Pitt Camana, presidente da Assenoviti.

Na última edição, o evento reuniu 4 mil pessoas. O resultado superou as expectativas e garantiu a inclusão do festival no calendário oficial do município. A expectativa da organização é manter este número.

A última edição em Antônio Prado terá um público de quatro mil pessoas. Acervo Secretaria de Turismo / Divulgação

A Associação de Enoturismo e Vitivinicultura dos Vales (Assenoviti) nasceu a partir de um estudo da Universidade de Caxias do Sul (UCS), financiado por meio da Consulta Popular do Corede Serra, que realizou o mapeamento das vinícolas da região Noroeste da Serra. Atualmente, 12 municípios integram a entidade, organizados em três roteiros que reúnem 22 vinícolas associadas. É esse levantamento que orienta a escolha da cidade-sede da Vino in Piazza e, por isso, nesta edição, o município anfitrião será Vila Flores.

As próximas edições já estão confirmadas: em 21 de março de 2026, Antônio Prado repete a experiência; em outubro do mesmo ano, será a vez de São Valentim do Sul.

Confira os roteiros Assenoviti

Roteiro Raízes - Antônio Prado / Ipê / Nova Roma do Sul

Casa Muterle

Bebidas Serrana

Cooperativa Pradense

Vinícola Olivo Ditadi

Vinícola Zanella

Vinícola Casa Velha

Vinícola D´Klóss

Roteiro Essências – Vila Flores / Cotiporã / Veranópolis / Fagundes Varela/Nova Bassano e Nova Prata

Cave dos Frades

Vinícola Mascaron

Cooperativa de Sucos Monte Vêneto

Vinícola Petrea

Vinícola Zardo

Vinícola Noé

Vinícola Bassani

Vinícola Monte Pareo

Vinícola Dom Luiz

Roteiro Segredos – Guaporé/ São Valentim do Sul / Serafina Corrêa

Vinícola Gheller

Vinícola Giaretta

Vinícola e Osteria Scalco

Vinícola Don Hermínio

Vinícola Pinhal Alto

Vinícola Unitá

Vinícolas participantes da Vino in Piazza