Vendaval derruba árvores e causa destelhamentos em Serafina Corrêa

Rajadas de vento foram registradas durante a manhã do domingo. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro de Serafina Corrêa / Divulgação

O município de Serafina Corrêa, na Serra, foi atingido por um vendaval neste domingo (12) que causou quedas de árvores, danos em casas e prejuízos em serviços públicos. As rajadas de vento foram registradas durante a manhã, entre as 9h e as 10h.

De acordo com o comandante do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (Scab) de Serafina Corrêa e coordenador da Defesa Civil da cidade, Gabriel Benovit Silva, ninguém se feriu ou ficou desalojado. Os bombeiros atenderam a dois chamados de destelhamentos de residências, nos bairros Alto do Paraíso e Santa Rita.

No trecho da RS-129 dentro de Serafina, cinco árvores caíram na pista. As equipes atuaram também na remoção de ao menos outras oito árvores em diversas localidades como o Centro e o Planalto, que ficaram sem luz. Conforme Silva, não há mais bloqueios de trânsito, e a energia elétrica foi restabelecida.

Em Veranópolis, um pavilhão, no bairro Valverde, acabou destelhado. Reprodução / Corpo de Bombeiros