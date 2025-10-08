Veja o que abre e o que fecha no feriado de Nossa Senhora Aparecida, em Caxias

No próximo domingo (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, alguns supermercados e shoppings de Caxias do Sul terão alterações nos horários de funcionamento.
Confira:
Shoppings:
Prataviera:
- Domingo: fechado
Villagio Caxias:
- Lojas: das 14h às 20h
- Praça de alimentação: das 11h às 22h
- Cinema: 12h30min às 22h
Zaffari Bourbon (San Pellegrino):
- Lojas: funcionamento de forma opcional, das 14h às 20h
- Praça de alimentação: das 11h às 22h
- Cinema: conforme a programação
Supermercados
Andreazza:
- Lojas abrem normalmente no domingo das 8h30min às 18h
Carrefour:
- Aberto das 9h às 22h
Zaffari:
- Funcionam das 8h às 21h
Fort Atacadista:
- Aberto das 8h às 21h
Vantajão Atacado
- Aberto das 8h às 21h
Bancos
Não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias. As compensações bancárias, incluindo a TED, não serão efetivadas, apenas no dia útil seguinte ao feriado. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados, poderá ser feito normalmente.
Serviços públicos:
Samae:
- Plantão pelo telefone 115.
Alô Caxias:
- Não haverá atendimento por telefone. Solicitações de serviço devem ser feitas por meio do site sac.caxias.rs.gov.br, no link Alô Caxias.
Conselhos Tutelares (macrorregiões Norte e Sul):
- O atendimento de denúncias é feito pelo telefone de plantão (54) 99620-7633.
Trânsito:
- Plantão pelo 118.
Meio Ambiente:
- Fiscalização terá plantão das 8h às 17h pelo telefone (54) 99929-4992.
FAS:
- Plantão pelo telefone (54) 98404-9921.
Guarda Municipal:
- Plantão no telefone 153.
Saúde:
Expediente normal nos serviços considerados essenciais:
- Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e Zona Norte)
- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
- Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências)
- Central de Regulação de Leitos
- Serviço Residencial Terapêutico
- Unidade de Acolhimento Adulto
- Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Reviver
Hemocs:
- Fechado, atendendo apenas hospitais, em regime de plantão.
Secretaria Municipal da Cultura:
Sala de Cinema Ulysses Geremia, Zarabatana Café, Acervo Municipal de Artes Plásticas, Galeria e Sala de Exposições, Teatro Valentim Lazzarotto:
- Fechados
Casa da Cultura (Galeria Gerd Bornheim, Teatro Pedro Parenti):
- Fechados
Biblioteca Municipal Dr. Demétrio Niederauer:
- Fechada
Arquivo Histórico João Spadari Adami:
- Fechado