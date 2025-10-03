Vacinação contra o HPV para jovens é prorrogada até dezembro; imunizante está disponível em Caxias do Sul

Aplicação do imunizante foi prorrogada até o dia 31 de dezembro para jovens entre 15 e 19 anos. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

A vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) está disponível em todas as unidades básicas de saúde (UBS) de Caxias do Sul (basta comparecer a uma UBS com documento de identificação e carteira de vacinação). A aplicação para jovens entre 15 e 19 anos foi prorrogada até o dia 31 de dezembro e o imunizante é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Leia Mais Especialistas destacam importância do diagnóstico precoce e da vacinação contra câncer e HPV

A imunização contempla também meninos e meninas de 9 a 14 anos. A ampliação do prazo busca aumentar a cobertura vacinal e reduzir os riscos de doenças causadas pelo HPV.

Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 7 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos ainda não tomaram a vacina no país.

Leia Mais Maioria dos municípios atinge meta de vacinação contra o HPV, mas cidades com maior número de crianças e adolescentes preocupam

O HPV é um vírus transmitido principalmente pelo contato sexual e pode causar complicações como câncer de colo de útero, além de outros órgãos do sistema reprodutor.

A vacina é considerada a forma mais eficaz de prevenção e atua de forma complementar ao uso do preservativo. Especialistas destacam que quanto mais cedo ocorrer a imunização, maiores são as chances de proteção.

Campanha Nacional de Multivacinação a partir da próxima segunda

Todas as unidades básicas de saúde (UBSs) de Caxias do Sul devem aderir à Campanha Nacional de Multivacinação a partir de segunda-feira (6). A ação é voltada para crianças e adolescentes com menos de 15 anos com foco no resgate vacinal do público. A campanha se estende até 31 de outubro.