Usina Hidrelétrica Castro Alves, de Nova Roma do Sul, passará por obra para aumento de vazão

A Usina Hidrelétrica Castro Alves, localizada em Nova Roma do Sul, passará por obra a partir de novembro. De acordo com a Ceran, que administra a barragem, as melhorias são para permitir o aumento de vazão da estrutura, caso necessário. Os trabalhos devem ser concluídos até maio de 2026.
De acordo com a assessoria de imprensa, a obra foi definida a partir de estudos hidrológicos realizados, conforme pede a Lei Nacional de Segurança de Barragem. O objetivo da obra é garantir a segurança da estrutura e a adaptação às novas condições climáticas da Serra.
A assessoria de imprensa observa que, apesar da melhoria, a estrutura sempre apresentou comportamento normal. Isso inclui o período de cheias enfrentado pelo Estado.
Conforme a empresa, a obra não deve afetar a geração de energia para a região. Durante as atividades, será mantida a vazão remanescente na jusante da barragem.