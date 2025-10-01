Usina Hidrelétrica Castro Alves, de Nova Roma do Sul, passará por obra para aumento de vazão

Usina Hidrelétrica Castro Alves, em Nova Roma do Sul, passará por melhorias, de acordo com Ceran. Ceran / Divulgação

A Usina Hidrelétrica Castro Alves, localizada em Nova Roma do Sul, passará por obra a partir de novembro. De acordo com a Ceran, que administra a barragem, as melhorias são para permitir o aumento de vazão da estrutura, caso necessário. Os trabalhos devem ser concluídos até maio de 2026.

De acordo com a assessoria de imprensa, a obra foi definida a partir de estudos hidrológicos realizados, conforme pede a Lei Nacional de Segurança de Barragem. O objetivo da obra é garantir a segurança da estrutura e a adaptação às novas condições climáticas da Serra.

A assessoria de imprensa observa que, apesar da melhoria, a estrutura sempre apresentou comportamento normal. Isso inclui o período de cheias enfrentado pelo Estado.