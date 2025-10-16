Geral

SUS Gaúcho
Notícia

UPA Zona Norte, em Caxias do Sul, vai concentrar emergências de traumatologia a partir de novembro 

Repasses mensais de R$ 140 mil do governo do Estado possibilitaram a abertura do serviço, que contará com raio-x e ortopedista plantonista

Pedro Zanrosso

