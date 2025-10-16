UPA Zona Norte, em Caxias do Sul, vai concentrar emergências de traumatologia a partir de novembro 

Fraturas poderão ser tratadas na UPA Zona Norte a partir de novembro em Caxias. Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

Urgências e emergências relacionadas a traumatologia serão atendidas, a partir de 1º de novembro, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte em Caxias do Sul. O local irá contar com serviço de raio-x e médico plantonista. Atualmente, a demanda é represada no Hospital Pompéia e em uma clínica conveniada que não abre aos finais de semana.

O repasse de R$140 mil mensais do governo do Estado possibilita a inauguração do serviço. Segundo o secretário municipal de Saúde, Rafael Bueno, a mudança representará uma economia no pagamento de atendimentos hoje realizados de forma terceirizada.

— Queremos desafogar um serviço que temos uma carência histórica. Só nesta última segunda-feira foram 39 pessoas que procuraram a clínica. A economia gira entorno de R$ 64 mil por mês com os atendimentos terceirizados, que aos poucos poderão ser descontinuados.