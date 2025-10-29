UPA Central de Caxias do Sul deve ser habilitada na próxima semana, anuncia secretário da Saúde

Secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, ao lado do ministro da saúde, Alexandre Padilha, e a deputada federal Denise Pessôa (PT). À esquerda, a diretora de captação da SMS. Marcelo Tavares / Divulgação

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central de Caxias do Sul deve ser habilitada na próxima semana pelo Ministério da Saúde, de acordo com o secretário municipal da pasta, Rafael Bueno. Ele reuniu-se nesta quarta-feira (29), em Brasília, com o ministro Alexandre Padilha.

Com a habilitação, a UPA Central passa a receber a verba federal de R$ 10,2 milhões ao ano. Bueno explica que nesse momento uma revisão de documentos é realizada. A expectativa é que na segunda-feira (3), o ministro receba o protocolo para edição da portaria e publicação do decreto.

O que impedia a habilitação era a falta de alguns processos burocráticos. A UPA Central foi inaugurada incompleta em 2019. Por exemplo, o PPCI do prédio não havia sido feito, o que também era um impeditivo para a regularização.

— Hoje, usamos os nossos recursos para poder manter. Então, estamos tirando do nosso caixa livre nosso, que deixamos de aplicar na atenção primária e consultas. A partir disso, governo federal e governo estadual dão essa contrapartida. Nós vamos poder economizar recursos nossos e eles poderão fazer o custeio do porte três da UPA — destacou o secretário de Caxias.

Com a emissão da habilitação, existe a liberação de uma verba federal de R$ 6 milhões ao ano. Após isso, ocorre outro processo, que é o credenciamento junto ao Estado, que vai render mais R$ 4,2 milhões.