Universidade de Caxias do Sul será palco do Simpósio Internacional de Diálise Peritoneal 

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) realizará, nos dias 30 e 31 de outubro, o Simpósio Internacional de Diálise Peritoneal. Com o tema “Diálise Peritoneal no SUS: Promovendo Equidade e Sustentabilidade no Cuidado da Doença Renal Crônica”, o evento será no auditório do Bloco H, no campus-sede.

Reunindo profissionais de saúde, gestores, estudantes e pacientes em torno de debates sobre os desafios e avanços da terapia renal substitutiva no Brasil e no mundo, a ação também contará com a presença de especialistas de referência internacional, como o professor dr. Peter Rutherford (University of Wales, Reino Unido), que abordará estratégias globais para o avanço da diálise domiciliar, e o dr. Laurent Juillard (Universidade de Lyon 1, França), que apresentará inovações no monitoramento remoto e no uso de inteligência artificial na diálise peritoneal.

A programação inclui mesas redondas, palestras e oficinas práticas, com destaque para temas como expansão e futuro da diálise peritoneal no Brasil; desafios para ampliar o acesso em regiões vulneráveis; uso de inteligência artificial e monitoramento remoto; segurança e qualidade na diálise peritoneal domiciliar e abordagens pediátricas e práticas multiprofissionais.

Entre os palestrantes estão nomes de destaque da nefrologia nacional, como dra. Daniela Ponce (Unesp), dra. Ana Elizabeth Prado Lima Figueiredo (PUCRS), dra. Viviane Calice da Silva (Univille/Pró-Rim), dra. Lucimary de Castro Sylvestre (Universidade Pequeno Príncipe/PUCPR) e dra. Cassiana Prates (UFRGS/PUCRS), entre outros.

O simpósio busca promover o intercâmbio científico e a troca de experiências entre especialistas, além de fortalecer o papel da diálise peritoneal como alternativa viável e humanizada dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para maior equidade no acesso e sustentabilidade dos serviços.

Os ingressos contam com três modalidades: R$ 50 para estudantes, R$ 100 para profissionais da saúde e R$ 150 para médicos. As inscrições podem ser realizadas neste link.

A programação completa do Simpósio pode ser conferida no site da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Importância da diálise peritoneal

A diálise peritoneal (DP) é uma modalidade de tratamento que substitui parcialmente a função dos rins em pacientes com doença renal crônica, utilizando o peritônio — uma membrana natural do abdômen — como filtro para eliminar toxinas e excesso de líquidos do corpo.

Diferentemente da hemodiálise, que exige o uso de máquinas e deslocamento frequente a clínicas especializadas, a diálise peritoneal pode ser feita no domicílio do paciente, com segurança e acompanhamento remoto por equipe multiprofissional.