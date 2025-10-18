Unidades básicas de saúde de Caxias do Sul recebem moradores para mutirão neste sábado

Joseane de Lima Jost, 40, atendeu a paciente Cleusa Maria Garcia Fagundes, 62, para realização de exames preventivos contra câncer. Porthus Junior / Agencia RBS

As 48 UBSs de Caxias do Sul estão de portas abertas neste sábado (18) até as 17h para oferecer uma série de serviços dentro do mutirão da saúde. A edição tem como foco a realização de consultas, exames e vacinação para a população. Os números de participação devem ser divulgados no domingo (19) pela prefeitura.

Para os moradores de Galópolis e localidades do entorno, a ação teve um significado especial: foi inaugurada, também nesta manhã, a nova UBS do bairro, na Rua Edviges Galló, 47, após mais de um ano de obras — os atendimentos ocorriam em endereço provisório.

Até por volta das 11h, cerca de 50 pessoas haviam buscado atendimento, segundo a gerente da UBS Galópolis, Daniela Inês Pedron. O local recebeu decorações alusivas ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, campanhas de prevenção aos cânceres de mama e de próstata, respectivamente.

A dona de casa Cleusa Maria Garcia Fagundes, 62 anos, que mora nos Altos de Galópolis, aproveitou o sábado, mesmo chuvoso, para realizar o Papanicolau, exame que possibilita a detecção precoce de lesões pré-cancerosas ou cancerosas no colo do útero.

A técnica de enfermagem, Joseane de Lima Jost, 40, que recebeu a paciente, reforça a importância da prevenção:

— O problema da saúde hoje é que as pessoas só procuram depois que já estão doentes. A unidade básica atua no preventivo, para depois o usuário não precisar fazer um tratamento de câncer, uma quimioterapia.

Residente de Galópolis há mais de 50 anos, o aposentado Claudino Antoniolli, 71, foi atrás da renovação de receitas para a retirada de medicamentos para tratar da diabetes. Ele aprovou a reforma do postinho.

— Faço todos os exames que a médica pede, não deixo de comparecer. A UBS, para nós, é excelente. Não é nota 10, é nota 15 — avalia.

Com investimento de R$ 1,08 milhão, a ampliação da UBS Galópolis contempla consultórios médicos, de enfermagem e odontológicos, salas de vacinação, de procedimentos e de reuniões, farmácia, recepção e espera, ambientes administrativos e esterilização, além de banheiros adaptados e áreas técnicas, com mobiliário novo e climatização.

A expectativa é promover três mil atendimentos por mês para Galópolis, Altos de Galópolis, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª léguas.

— Cheguei às 8h para fazer exames preventivos e pegar a papelada para uma mamografia. É importante se cuidar e ter os exames em dia — comenta a moradora Terezinha de Fátima Rosa Camargo, 58.

Os serviços disponíveis no mutirão: