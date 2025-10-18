Unidades básicas de saúde de Caxias do Sul recebem moradores para mutirão neste sábado

As 48 UBSs de Caxias do Sul estão de portas abertas neste sábado (18) até as 17h para oferecer uma série de serviços dentro do mutirão da saúde. A edição tem como foco a realização de consultas, exames e vacinação para a população. Os números de participação devem ser divulgados no domingo (19) pela prefeitura.
Para os moradores de Galópolis e localidades do entorno, a ação teve um significado especial: foi inaugurada, também nesta manhã, a nova UBS do bairro, na Rua Edviges Galló, 47, após mais de um ano de obras — os atendimentos ocorriam em endereço provisório.
Até por volta das 11h, cerca de 50 pessoas haviam buscado atendimento, segundo a gerente da UBS Galópolis, Daniela Inês Pedron. O local recebeu decorações alusivas ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, campanhas de prevenção aos cânceres de mama e de próstata, respectivamente.
A dona de casa Cleusa Maria Garcia Fagundes, 62 anos, que mora nos Altos de Galópolis, aproveitou o sábado, mesmo chuvoso, para realizar o Papanicolau, exame que possibilita a detecção precoce de lesões pré-cancerosas ou cancerosas no colo do útero.
A técnica de enfermagem, Joseane de Lima Jost, 40, que recebeu a paciente, reforça a importância da prevenção:
— O problema da saúde hoje é que as pessoas só procuram depois que já estão doentes. A unidade básica atua no preventivo, para depois o usuário não precisar fazer um tratamento de câncer, uma quimioterapia.
Residente de Galópolis há mais de 50 anos, o aposentado Claudino Antoniolli, 71, foi atrás da renovação de receitas para a retirada de medicamentos para tratar da diabetes. Ele aprovou a reforma do postinho.
— Faço todos os exames que a médica pede, não deixo de comparecer. A UBS, para nós, é excelente. Não é nota 10, é nota 15 — avalia.
Com investimento de R$ 1,08 milhão, a ampliação da UBS Galópolis contempla consultórios médicos, de enfermagem e odontológicos, salas de vacinação, de procedimentos e de reuniões, farmácia, recepção e espera, ambientes administrativos e esterilização, além de banheiros adaptados e áreas técnicas, com mobiliário novo e climatização.
A expectativa é promover três mil atendimentos por mês para Galópolis, Altos de Galópolis, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª léguas.
— Cheguei às 8h para fazer exames preventivos e pegar a papelada para uma mamografia. É importante se cuidar e ter os exames em dia — comenta a moradora Terezinha de Fátima Rosa Camargo, 58.
Os serviços disponíveis no mutirão:
- Coleta de exame para rastreio do câncer de colo uterino (Papanicolau).
- Encaminhamento para mamografia (quando indicado) e orientação sobre exames preventivos.
- Testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ITS) com aconselhamento.
- Atendimento médico para adultos (clínico/geral).
- Atendimento odontológico básico (avaliação, limpeza e encaminhamentos).
- Campanha de Multivacinação para crianças, adolescentes e adultos.
- Aconselhamento de saúde do homem e da mulher, defesa de direitos e prevenção.