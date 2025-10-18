Geral

Na Serra
Notícia

Unidades básicas de saúde de Caxias do Sul recebem moradores para mutirão neste sábado

Postinho de Galópolis, reaberto após mais de um ano em reforma, recebeu dezenas de usuários durante a manhã em busca de consultas, exames e vacinação

Luca Roth

