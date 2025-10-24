Um ano e meio após enchente, trecho da BR-116, em Caxias, tem apenas um terço das obras concluídas ou em andamento

Km 163 da rodovia, na descida de Galópolis para Vila Cristina, foi um dos trechos mais castigados por desmoronamentos em maio de 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

Praticamente um ano e meio após as chuvas extremas de maio de 2024, ainda ocorrem obras para reconstrução e prevenção de novos desastres na BR-116, em Caxias do Sul. O trecho do km 154 ao km 171 — bairro Salgado Filho até o distrito de Vila Cristina — sofreu inúmeros deslizamentos de terra que resultaram em mortes e prejuízos à estrada, casas e estabelecimentos comerciais da região.

É nesse perímetro que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) coordena um contrato emergencial com 36 pontos de intervenções para restabelecer completamente as condições de segurança e trafegabilidade na rodovia.

Sete deles estão em andamento entre o km 161, em Galópolis, e o km 170, em Vila Cristina. São executadas obras de contenção de encostas — como muros de gabião, cortinas atirantadas e concreto projetado — e serviços complementares de drenagem, limpeza e sinalização. O trânsito sofre alterações, como pare e siga de poucos minutos, a depender da etapa da reforma e do local.

Outros cinco pontos, entre os kms 154 e 159, tiveram trabalhos de reparação semelhantes concluídos, como a remoção de material instável, plantio de grama em placas para proteção, e implantação de muro de gabião e recomposição de dispositivos de drenagem. Os 24 trechos restantes estão em fase de análise e aprovação dos projetos executivos para a liberação das frentes de serviço.

Ou seja, um terço das manutenções previstas para a rodovia estão em andamento ou foram concluídas, o que deve alongar as obras para 2026. Segundo o Dnit, o investimento é de aproximadamente R$ 19,5 milhões até o momento. A autarquia não aponta um prazo para conclusão do contrato.

Elogios e compreensão aos trabalhos

O motorista que vai em direção à Região das Hortênsias pela BR-116 verifica a primeira obra passando a parte urbana de Galópolis, à direita, em um barranco, no km 161,8. O trabalho de contenção está às margens da pista, é sinalizado com cones tipo barril, e não causava transtornos diretos no fluxo na última quarta-feira (22).

Imediatamente ao lado, fica a tradicional Banca Marchi. Luciane Marchi, 28, administra desde 2015 o empreendimento familiar de produtos coloniais, fundado pelos avós Avelino e Odila e que passou também pelas mãos do pai, Leonor.

Luciane Marchi, 28, segue tradição familiar e administra banca fundada pelos avós na rodovia. Comércio já foi destruído por desmoronamento em 2000. Porthus Junior / Agencia RBS

Luciane conta que as equipes começaram a manutenção no trecho há cerca de 40 dias. Às vezes, o tráfego fica em pare e siga.

— São paradas curtinhas. Não posso reclamar da obra, as equipes são bem compreensivas — diz ela, que elogia o serviço.

É nesse ponto em reconstrução, junto à banca, que em maio do ano passado aconteceu um dos vários deslizamentos de terra, pedras e árvores que rasgaram os morros da Serra. Por poucos metros, a tenda da família Marchi não foi atingida e, possivelmente, coberta pela enxurrada, como há 25 anos, nos temporais de outubro de 2000.

Daquela vez, o pai da jovem e então proprietário, conseguiu sair a tempo do local com outras 15 pessoas, antes da terra tomar o estabelecimento, segundo noticiou uma edição do Pioneiro na época. Um parreiral da família também foi destruído na ocasião.

Ainda que no episódio de 2024 tenha ficado intacta estruturalmente, a venda renasceu novamente, agora, sob o comando de Luciane.

— Ficamos 22 dias fora, aqui não tinha sinal nem energia elétrica. Voltei a abrir a banca 40 dias depois, porque a polícia liberou a rodovia em alguns horários, e era quando eu abria a banca para vender. Grande parte da mercadoria estragou, foi fora. Mas nada se compara à vida da gente — defende, salientando que ninguém da família se feriu no desastre.

A maior parte da clientela da banca é de turistas que vão para as Hortênsias. A empreendedora revela que obras mais longevas, como na entrada de Nova Petrópolis pela BR — que tiveram início em 2023 e irão seguir em 2026 —, ou mesmo os meses em que a região ficou sem a ponte sobre o Rio Caí, impactam nos negócios e na saúde mental.

— Sofri dois AVCs. Meu neurologista explica que foi por causa de picos de estresse muito elevados, que vão se acumulando. Tive o primeiro rompimento da veia da cabeça em dezembro e o outro em março deste ano. Meu problema não é nem a chuva, são as trovoadas, que parecem mexer a terra — diz Luciane, que carrega traumas das tragédias climáticas, mas não pretende mudar a banca de endereço:

— É a minha vida, o meu lugar.

“Sinto que agora as coisas se desenvolveram”

Adiante, no km 163, dois pontos recebem reparos complexos na BR-116. No sentido Galópolis-Vila Cristina, uma das obras está instalada à esquerda, em uma curva, onde um desmoronamento causou danos severos ao trecho.

Os operários trabalham na estabilização da encosta embaixo da via com concreto projetado para, na sequência, implantar um muro de gabião. A pista não possui guarda-corpo neste momento, o que exige atenção redobrada aos motoristas que sobem a Serra. Em alguns momentos, o fluxo invade a pista contrária para não passar perto do barranco.

O empresário João Rodrigues da Silva, 68, observou os trabalhos na tarde da quarta e comentou a dimensão dos estragos que aquele ponto foi palco. Ele mora e mantém dois pavilhões do negócio, a Engenharia do Toldo, a 500 metros da obra, descendo uma estreita estrada de chão com acesso pela rodovia federal.

— Quando aconteceu o deslizamento aqui, eu fiquei 29 dias sem poder sair com a produção. Estou há 36 anos aqui e nunca vi coisa igual. Até hoje, se passar uma semana chovendo, a gente já começa a ficar muito apreensivo — resume.

Empresário João Rodrigues da Silva, 68, mostra estrada de chão que dá acesso à sua propriedade e foi bloqueada ano passado pelos deslizamentos. Porthus Junior / Agencia RBS

É que o acesso ao imóvel de Silva ficou bloqueado devido aos desmoronamentos. O resultado foi que clientes cancelaram projetos firmados com a empresa, que elabora estruturas metálicas:

— Você trabalha 10 anos para criar uma reserva e, em 30 dias, queima ela.

Apesar de se sentir limitado pela jurisdição do governo federal sobre mudanças na rodovia e entorno, o empresário entende como positivas as intervenções.

— É um processo que avalio como tecnicamente bem feito. Me deixa contente saber que estão fazendo essas obras aqui, sinto que as coisas agora se desenvolveram — considera.

O outro ponto em reforma no km 163 fica à direita, em um declive em linha reta onde estava operando o tráfego em pare e siga para que maquinários e trabalhadores utilizem a pista. No local, é implantado um muro de gabião de 136 metros de comprimento e quatro metros de altura, além de acabamentos como canaletas para escoar a água ao lado da pista.

“Toda sinalização é fundamental”

Já em Vila Cristina, há quatro trechos em obras, três deles dispostos no km 168, onde a colocação de muros de gabião limitava na quarta-feira o tráfego para pista alternada, por meio do pare e siga. O técnico de segurança do trabalho Carlos Alberto Rodriguez Bitencourt, 66, da empresa Planaterra (contratada pelo Dnit) orientava seus colaboradores por lá. Eles utilizam placas, cones e bastões e se comunicam por rádios transmissores para pausar o fluxo.

— As equipes têm de estar bem treinadas para parar o trânsito. Depois, quando liberado o tráfego, o motorista muitas vezes quer tirar o atraso da parada saindo em alta velocidade — alerta.

Correndo riscos diariamente, os operários utilizam equipamentos de proteção, como coletes reflexivos. Além disso, explica Bitencourt, são fornecidos uniformes, banheiros químicos, bonés e capacetes, óculos e protetores solares para enfrentar o sol escaldante. Em caso de chuva, o serviço é pausado.

— O que oriento ao nosso pessoal é que estejam bem visíveis, para que o motorista entenda que tem obras na pista. Toda sinalização é fundamental. Colocamos e tiramos placas de sinalização todos os dias — reforça o profissional, que atua na função há 46 anos.

Último dos sete pontos em obra nesta etapa fica no km 170. Trânsito sofria paradas pontuais para caminhão e retroescavadeira manusearem pedras. Porthus Junior / Agencia RBS

“Vai proteger muito”

O último dos sete pontos em obra nesta etapa fica no km 170. Enquanto uma retroescavadeira organizava montes de pedras para reforçar os barrancos deflagrados pela chuva, lançando aos ares doses de poeira e de barulho, a aposentada Neuza Salette Cadini, 68, capinava tranquilamente o lote do seu quintal, vizinho ao canteiro de obras:

— Eles fazem para não cair mais, isso vai proteger muito, porque caiu uma barreira lá de cima. Aquele dia foi um terror.

Terreno de Neuza é cercado por vegetação, ao lado de onde houve deslizamento e operários trabalham. Porthus Junior / Agencia RBS

O trânsito sofria paradas pontuais para um caminhão e uma retroescavadeira manusearem pedras. Na lateral da pista já foi colocado um extenso muro de gabião, mas as equipes sinalizam que irão instalar o mesmo dispositivo mais acima, no barranco, para estabilizar o solo.

— Eles não incomodam ninguém, às vezes vêm pegar água aqui, eu não nego — diz a dona de casa.

Há 28 anos morando em Vila Cristina, Neuza tem plantações de couve, feijão e saladas, além de cultivar flores. Quando a encosta ao lado veio abaixo, ela se mudou para a área urbana de Caxias com a família. A residência dela, entretanto, não foi atingida pelos desastres.

— Fizemos bastante trajeto a pé com a ajuda dos bombeiros, porque já tinham caído barreiras. Um pedaço fizemos de trator e de caminhão dos bombeiros — relembra a aposentada.

Depois de um mês, conseguiu voltar para casa.