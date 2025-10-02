UBSs de Caxias do Sul participam de Campanha Nacional de Multivacinação a partir da próxima segunda

Serão 19 imunizantes ofertados durante a campanha Porthus Junior / Agencia RBS

Todas as unidades básicas de saúde (UBSs) de Caxias do Sul devem aderir à Campanha Nacional de Multivacinação a partir de segunda-feira (6). A ação é voltada para crianças e adolescentes com menos de 15 anos com foco no resgate vacinal do público. A campanha se estende até 31 de outubro.

No dia 18 de outubro será realizado o Dia D da Multivacinação, mas mesmo após o encerramento da ação, as vacinas seguem disponíveis de forma contínua nas UBSs. Em Caxias do Sul, além da aplicação dos imunizantes, serão realizados exames e consultas com agendamento prévio.

Ao todo, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece 19 vacinas para o público da campanha. Crianças menores de sete anos têm acesso a 16 tipos de imunizantes, enquanto os maiores de sete contam com oito vacinas, algumas já previstas em idades anteriores. A vacinação é seletiva, ou seja, será feita apenas quando houver necessidade de completar o esquema vacinal ou aplicar doses em atraso. (Confira abaixo)

A campanha salienta que a proteção completa contra doenças imunopreveníveis só é garantida caso todas as doses recomendadas tenham sido aplicadas.

Leia Mais Surto da forma grave da doença na Serra acende alerta para cuidados com a meningite

Destaque para a vacina contra o HPV

Outro imunizante que ganha destaque na campanha é contra o papilomavírus humano (HPV). Embora a multivacinação seja voltada para o público menor de 15 anos, até o final do ano a vacina está ampliada para adolescentes de 15 anos a 19 anos que ainda não tenham sido imunizados.

A vacina é a principal forma de prevenção contra o câncer de colo do útero, além de outros tipos como os câncer de ânus, pênis, boca e orofaringe.

Vacinas do calendário da criança para menores de 7 anos de idade

BCG (tuberculose)

Hepatite B

Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite por Haemophilus influenzae tipo B).

Pólio

Rotavírus

Pneumocócica decavalente

Meningocócica C

Meningocócica ACWY

Gripe (influenza)

Covid-19

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)

DTP infantil (difteria, tétano e coqueluche)

Hepatite A

Varicela

Vacinas do calendário da criança a partir de 7 anos de idade e do calendário do adolescente

Hepatite B

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Dupla adulto (difteria e tétano)

Tríplice bacteriana adulto (difteria, tétano e coqueluche)

Meningocócica ACWY

HPV

Varicela

Como participar

A orientação do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) é que os pais ou responsáveis levem a caderneta de vacinação da criança ou do adolescente. Com isso, os profissionais das UBSs poderão avaliar quais imunizantes precisam ser aplicados, conforme a idade e o histórico vacinal.