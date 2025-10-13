UBS de Galópolis, em Caxias, fecha temporariamente para inauguração de nova estrutura

A unidade básica de saúde (UBS) de Galópolis, em Caxias do Sul, estará fechada nesta quinta (16) e sexta-feira (17) para a inauguração das novas instalações, na Rua Edviges Galló, 47. A reabertura ao público está prevista para o sábado (18), com início dos atendimentos às 10h.

Leia Mais Membros carbonizados e indícios de abuso sexual: polícia começa a colher depoimentos para apurar caso de feminicídio em Caxias

Com a nova estrutura, os serviços de Atenção Primária à Saúde serão ampliados. O prédio conta com 370,14 metros quadrados de área construída, em um terreno de 614,65 metros quadrados.