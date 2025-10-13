UBS de Galópolis, em Caxias, fecha temporariamente para inauguração de nova estrutura

A unidade básica de saúde (UBS) de Galópolis, em Caxias do Sul, estará fechada nesta quinta (16) e sexta-feira (17) para a inauguração das novas instalações, na Rua Edviges Galló, 47. A reabertura ao público está prevista para o sábado (18), com início dos atendimentos às 10h.
Com a nova estrutura, os serviços de Atenção Primária à Saúde serão ampliados. O prédio conta com 370,14 metros quadrados de área construída, em um terreno de 614,65 metros quadrados.
Os serviços de saúde vinham sendo realizados em um prédio alugado pela prefeitura desde agosto de 2024, para que o prédio da UBS passasse por reforma completa, com mobiliário novo e climatização.