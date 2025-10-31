Geral

Troca Solidária ocorrerá neste sábado em bairros e loteamentos de Caxias do Sul 

Por meio da ação, a cada quatro quilos de resíduos seletivos doados, o participante recebe um quilo de frutas e hortaliças da estação

