Troca Solidária ocorrerá neste sábado em bairros e loteamentos de Caxias do Sul 

Neste sábado (1º) ocorre a primeira edição do programa Troca Solidária em novembro, em Caxias. Por meio da ação, da Codeca em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) e a Fundação de Assistência Social (FAS), a cada quatro quilos de resíduos seletivos doados, o participante recebe um quilo de frutas e hortaliças da estação. O limite é de 15kg por família.
Já foram arrecadadas 103,4 toneladas de resíduos e distribuídas 25,9 toneladas de hortifrutigranjeiros, e 3.330 famílias foram mobilizadas nos quatro eventos realizados em outubro em bairros e loteamentos de Caxias do Sul.
Confira os horários e bairros:
- 8h às 9h – Diamantino: Rua Gentil Montemezzo (Centro Comunitário).
- 8h às 9h – Centenário: Rua Hipólito José da Costa, esquina Avenida Dr. Mário Lopes.
- 10h às 11h – Planalto: Rua Natal Idalino Fadanelli (ao lado da quadra de areia).
- 10h às 11h – São Vicente: Rua Assis Brasil (em frente à UBS).
- 10h às 11h – Primeiro de Maio: Rua Giácomo Capeletti (Centro Comunitário).
- 14h às 15h – Rosário: Avenida dos Girassóis (Centro Comunitário).
- 14h às 15h – Campos da Serra: Rua Marieli Cardoso de Oliveira (ao lado da UBS).
- 14h às 15h – Vitória: Rua Carlos Molon (área verde).
- 16h às 17h – Paraíso Cristal: Rua A, próximo à Rua Carlos Debastiani.
- 16h às 17h – Portinari: Rua São Matheus, próximo à pedreira.
- 16h às 17h – Conquista: Avenida Cabo Machado Severo (ao lado da escola).