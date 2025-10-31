Troca Solidária ocorrerá neste sábado em bairros e loteamentos de Caxias do Sul 

Neste sábado (1º) ocorre a primeira edição do programa Troca Solidária em novembro, em Caxias. Por meio da ação, da Codeca em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) e a Fundação de Assistência Social (FAS), a cada quatro quilos de resíduos seletivos doados, o participante recebe um quilo de frutas e hortaliças da estação. O limite é de 15kg por família.