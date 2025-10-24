Troca Solidária ocorre neste sábado em bairros de Caxias

Neste sábado (25) ocorre mais uma edição do programa Troca Solidária, da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca). A iniciativa oportuniza que moradores recebam um quilo de hortifrutigranjeiros ao destinarem corretamente quatro quilos de resíduos seletivos. O limite é de 15kg por família.

De acordo com a Codeca, neste mês já foram beneficiadas 2.459 famílias que entregaram 76,6 toneladas de materiais seletivos, gerando a distribuição de 19 toneladas de hortifrutigranjeiros.

Cronograma

8h às 9h – Tijuca: Rua Antônio Hofman, esquina com Rua Antônio Rossato.

8h às 9h – Serrano: Rua Olinda Blauth.

10h às 11h – Vale da Esperança/Reolon: Rua Adyles dos Santos (Centro Comunitário).

10h às 11h – Cânyon: Rua dos Torneadores.

10h às 11h – Fátima Baixo: Rua Clementina Grasselli, esquina Avenida Dr. Mário Lopes.

14h às 15h – Monte Carmelo: Rua Pajé, esquina Rua Francisco Beltrão de Queiroz.

14h às 15h – Vila Lobos: Rua das Esmeraldas, esquina Rua dos Diamantes.

14h às 15h – Mariani: Rua Vergínia Botini Reuse (Centro Comunitário).

16h às 17h – Aeroporto: Rua Flávio Chaves, esquina Rua Albano Caberlon.

16h às 17h – São Caetano: Rua Gécio Alves de Oliveira, esquina Rua Giovanni Borgo.