Trio é condenado em Caxias do Sul por tentativa de homicídio qualificado contra policiais e corrupção de menor  

Dois dos réus foram penalizados com 43 anos de reclusão, enquanto o terceiro foi condenado a 31 anos de prisão. O crime aconteceu em fevereiro de 2022. O menor envolvido na ação foi apreendido 

