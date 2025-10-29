Trio é condenado em Caxias do Sul por tentativa de homicídio qualificado contra policiais e corrupção de menor  

Três homens foram condenados por tentativa de homicídio qualificado contra três policiais militares e corrupção de menor. O julgamento aconteceu na terça-feira (28), no Tribunal de Júri, em Caxias do Sul.

Os crimes foram cometidos em fevereiro de 2022. Os réus, acompanhados por um adolescente, foram até uma residência com o objetivo de matar uma pessoa. A execução seria motivada pelo tráfico de drogas. O local não foi informado.

Ao chegar, o trio se deparou com três policiais que fazia uma abordagem. Os homens dispararam contra os agentes, que estavam com uma viatura discreta. Durante a ação, eles e o adolescente envolvido fugiram e se esconderam em uma área de mata. Contudo, foram presos em flagrante e o adolescente apreendido.