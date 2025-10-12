Geral

Bairro Kennedy
Notícia

Trio de adolescentes é apreendido com mais de 150 porções de drogas em Vacaria 

Segundo os policiais, durante o patrulhamento os jovens foram vistos saindo de uma área de mata. Um deles portava uma bolsa com as drogas e os materiais para o tráfico

Pioneiro

