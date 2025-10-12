Trio de adolescentes é apreendido com mais de 150 porções de drogas em Vacaria 

Itens apreendidos com adolescentes que praticavam tráfico de drogas. Comunicação Social do 10º BPM / Divulgação

Três adolescentes foram apreendidos pela Brigada Militar de Vacaria na tarde da sexta-feira (10) por tráfico de drogas. O caso aconteceu no bairro Kennedy. A idade dos envolvidos não foi informada.

Os policiais estavam realizando o patrulhamento pelo bairro quando notaram o grupo saindo de uma área de mata. O local exato em que o trio estava também não foi informado. Um dos adolescentes carregava uma bolsa contendo as drogas e os materiais usados para a venda.