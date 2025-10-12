Trio de adolescentes é apreendido com mais de 150 porções de drogas em Vacaria 

Três adolescentes foram apreendidos pela Brigada Militar de Vacaria na tarde da sexta-feira (10) por tráfico de drogas. O caso aconteceu no bairro Kennedy. A idade dos envolvidos não foi informada.
Os policiais estavam realizando o patrulhamento pelo bairro quando notaram o grupo saindo de uma área de mata. O local exato em que o trio estava também não foi informado. Um dos adolescentes carregava uma bolsa contendo as drogas e os materiais usados para a venda.
O trio carregava 136 porções de crack, 25 porções de maconha, uma balança de precisão, quatro celulares e dinheiro. Após passarem por revista, os jovens foram identificados e conduzidos para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro do flagrante.