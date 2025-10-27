Três pessoas são denunciadas por morte de mulher que teria sido derrubada de maca em Antônio Prado

Três pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado (MP), na última sexta-feira (24), pela morte da moradora de Antônio Prado Eloá Lopes Soares, 61 anos. A mulher morreu após cair de uma maca, em abril de 2023. Segundo a denúncia, a vítima teria sido derrubada.

Os três investigados foram denunciados por homicídio culposo, quando não existe a intenção de matar. Segundo a denúncia do promotor de Justiça Vitor Casasco Alejandre de Almeida, os três teriam agido com negligência, imprudência ou imperícia, configurando o crime.

Em 21 de abril de 2023, Eloá deu entrada no Hospital São José, em Antônio Prado. No dia 26, a paciente precisava ser transferida para um leito de UTI, em Caxias do Sul, por conta de problemas no coração.

De acordo com a denúncia do MP, durante a remoção da mulher, a maca teria cedido e a paciente teria caído e batido a cabeça. Eloá chegou em Caxias e teria sido encaminhada para uma cirurgia de urgência por conta da lesão na cabeça. Ela morreu no dia 29 de abril.

O MP não detalhou os cargos dos três denunciados e onde eles trabalhavam. No atestado de óbito, conforme divulga a promotoria, há o registro de hemorragia cerebral e trauma cranioencefálico como causas da morte.

O transporte era realizado pela empresa Resgate Sul. Em nota, assinada pelos advogados Mauricio Adami Custódio e Ivandro Bitencourt Feijó, afirma que os denunciados ainda não foram formalmente notificados, mas receberam com surpresa a iniciativa do Ministério Público.

A defesa diz que todos colaboraram com as investigações, fornecendo documentos e informações que comprovariam a correção dos procedimentos e a inexistência de falha no transporte da paciente. Segundo os advogados, o inquérito policial já havia apontado causas preexistentes para o óbito, caracterizando uma fatalidade sem relação com a conduta dos profissionais. Eles afirmam que vão seguir demonstrando a ausência de responsabilidade penal no caso