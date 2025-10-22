Geral

Três cidades da Serra estão entre as que mais registram casos de violência contra população LGBTQIAPN+ no RS

Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Gramado aparecem na lista dos 12 municípios com mais registros. Em Caxias, serviços como o Ambulatório Trans e entidades, como a organização não governamental (ONG) Construindo a Igualdade, acolhem o público

Bruno Tomé

