Três cidades da Serra estão entre as que mais registram casos de violência contra população LGBTQIAPN+ no RS

Ambulatório Trans é serviço de Caxias do Sul que oferece acolhimento. Porthus Junior / Agencia RBS

Até o fim de setembro, três cidades da Serra figuravam entre os locais do Estado com mais casos de violência contra a população LGBTQIAPN+. De acordo com os dados da Ouvidoria Nacional do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, os municípios da região com mais registros eram Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Gramado. Porto Alegre lidera o ranking.

Segundo o Ministério, foram registrados 124 casos em Caxias, 36 em Bento e 21 em Gramado. A Capital lidera com 395 registros. No Estado todo, foram 1.407 casos. Já no país, 36.443 registros contra essa população. São situações como discriminação, maus-tratos, exploração sexual, agressões e até tráfico de pessoas.

O advogado Diego Candido, da ONG Igualdade RS e da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB-RS, analisa que fatores como a ausência de uma legislação específica e programas de estado contribuem para a recorrência dos casos.

— Isso faz com que o agressor se sinta mais empoderado para cometer esses delitos, porque ele vê que, uma vez que não está previsto em lei, nós temos uma certa insegurança, uma certa instabilidade desses direitos no cenário brasileiro. E a outra questão é a ausência de políticas públicas. Então, por consequência, não havendo lei, não há políticas públicas e programas de estado. Nós temos muitos programas de governo, mas não temos de estado, que garantam também esses direitos e o acolhimento dessas pessoas — observa Candido.

Leia Mais Justiça condena casa noturna após homem trans ser impedido de usar banheiro masculino em Porto Alegre

Dentro de atendimentos diários, o advogado elenca que a maioria dos casos são relacionados à chamada homofobia recreativa, além de preconceitos cruzados. Ou seja, a homofobia ou a transfobia vem acompanhada de racismo.

Junto a isso, há casos de violência física e aqueles em que o agressor tenta invalidar a identidade da vítima, como usando o nome morto (anterior ao nome social) dela ou tentando descaracterizá-la.

— Eu tenho um caso recente em que uma mulher trans tentou usar o banheiro feminino e foi impedida. Não só impedida, como violentada pelo proprietário do estabelecimento, que passou a agredi-la fisicamente, assim, de forma horrível, pelo fato de, simplesmente, ela querer usar o banheiro — afirmou Candido.

Humanização do atendimento

Candido destaca que outra forma para auxiliar na identificação e, consequentemente, no combate aos crimes é a capacitação do atendimento dentro das próprias forças de segurança. Por meio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), há um trabalho realizado com a Polícia Civil visando a humanização do atendimento.

— A Polícia Civil tem o lema servir e proteger. Então, antes de tudo, nós precisamos servir e proteger, e eles entenderam com uma reparação histórica, para que a gente consiga humanizar o atendimento desses policiais no interior do Estado, e também na Capital, para que essas ocorrências cheguem até a delegacia.

No Estado, a Delegacia de Polícia Online da Diversidade (DOL Diversidade) foi lançada em outubro do ano passado, visando ocorrências relacionadas a crimes de intolerância e discriminação de forma totalmente virtual, o que inclui crimes motivados por questões de raça, gênero, diversidade sexual, religião e outros atos de preconceito. Além disso, há ainda a Delegacia do Combate à Intolerância.

Existe uma previsão de que Caxias receba uma unidade da delegacia, conforme anunciado pelo Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil em maio.

Ambulatório Trans oferece acolhimento em Caxias

Acesso ao Ambulatório Trans, de Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

Criado para ofertar a hormonização via Sistema Único de Saúde (SUS) para trans e travestis de 18 anos ou mais, o Ambulatório Trans de Caxias do Sul, aberto há um ano e meio, tornou-se um ambiente de acolhimento. Atualmente, 110 pessoas são atendidas no espaço, que oferece também especialidades como psicologia, medicina, serviço social e farmácia.

— A partir da perspectiva de um cuidado em saúde, que é o processo de hormonização que muitos procuram, conseguimos também articular com os demais serviços da rede, como assistência social e na própria educação — conta a coordenadora do ambulatório, Grasiela Cemin Gabriel.

A porta de entrada para o serviço é na atenção primária, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Após isso, a pessoa entra em fila de espera, que está com tempo estimado em seis meses.

— São populações que, muitas vezes, estão infelizmente invisibilizadas numa sociedade. Não por conta delas, mas porque são discriminadas. Então, elas não aparecem. Isto é, a partir do momento que tu coloca um espaço como esse e tu abre a porta dessa pessoa para vir fazer a hormonização, que a partir daí tu consegue articular com a unidade básica para outras demandas, que a pessoa é um ser integral. Tu coloca isso como uma questão que todos têm que ter esse cuidado e esse acolhimento — destacou Grasiela.

Além de ofertar o serviço e fazer essa integração, o Ambulatório Trans também realiza ações a pedido de escolas e capacitações na rede.

Mais ações previstas

Além do Ambulatório Trans, está previsto no município o Dossiê da Violência contra a População LGBTQIAPN+, proposto em 2023 pelo vereador Lucas Caregnato (PT), e depois, aprovado e sancionado. Com ele, deve ser feito o levantamento de dados que envolvem violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Conforme a lei, a primeira publicação deveria ocorrer até o fim de 2025.

De acordo com a Coordenadoria de Promoção de Igualdade Étnico Racial, ligada à Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, existe a previsão para que em 2026 se inicie trabalhos voltados ao público LGBTQIAPN+. Conforme a Coordenadoria, é necessária uma organização interna, que está em andamento, para o início das ações.

Políticas públicas são necessárias

A ativista Cleo Araújo. Ronaldo Bueno / Divulgação

Cleo Araújo, presidente da ONG Construindo Igualdade, analisa que o número de casos poderia ser até maior, uma vez que muitas vezes as vítimas têm medo de realizar as denúncias. A ativista cita que o cenário preocupante pode ser visto de várias formas, inclusive nas redes sociais, em que comentários preconceituosos aparecem em diversas publicações.

— Tem várias maneiras da pessoa ser assassinada, tanto fisicamente quanto mentalmente, que é o que está acontecendo com a comunidade LGBT hoje, com esse grave número de denúncias. A saúde mental da população LGBT está sendo fragilizada. Então, acabamos entendendo de onde vem esse número de denúncias — afirmou Cleo.

A ativista analisa que, além do Ambulatório Trans, são necessárias mais políticas públicas do município para o acolhimento da população LGBTQIAPN+. A falta de programas, como menciona Cleo, fez com que a própria ONG, que também atende mulheres em situação de vulnerabilidade social, criasse ações que também poderiam ser previstas pelo poder público:

Entre elas, há quatro anos, a ONG coordena uma casa de acolhimento. Durante o período, 203 pessoas foram atendidas. Algumas delas são pessoas excluídas da própria família por conta da orientação sexual ou de gênero.

— Dessas 203 pessoas, muitas estão na universidade, algumas estão quase finalizando os cursos, outras estão no mercado de trabalho, e algumas voltaram ao convívio familiar — conta, destacando que são pessoas que poderiam parar em situação de vulnerabilidade, caso não houvesse o acolhimento.

Em Bento, atendimentos no Centro de Referência da Mulher Revivi

Conforme a assessoria da prefeitura de Bento Gonçalves, "o Centro de Referência da Mulher Revivi atende vítimas de violência de relacionamentos homoafetivos, assim como mulheres trans e travestis. Posterior ao atendimento, são encaminhados para os órgãos de segurança ou atendimento na rede".

A comunicação afirma também que as políticas públicas são realizadas de forma igualitária para todos e que denúncias de violência podem ser comunicadas aos órgãos de segurança ou no atendimento do Revivi.

Já Gramado, segundo a comunicação local, "possui, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, um ‘Protocolo de Atendimento Humanizado à População Transsexual e Travesti’. O trabalho está interligado com as demais Secretarias Municipais, reunindo informações e propostas de abordagem e atendimento humanizado ao público LGBTQIA+, de modo a auxiliar os servidores sobre acolhimento e cuidados a serem oferecidos a essa população, favorecendo um acesso de qualidade e equitativo aos serviços públicos".

Saiba mais

As 12 cidades do RS com mais casos de violência contra a população LGBTQIAPN+*:

Porto Alegre – 395 casos

Caxias – 124

Sapiranga - 48

Santa Maria - 45

São Leopoldo – 41

Pelotas – 41

Cachoeirinha - 41

Bento Gonçalves - 36

Passo Fundo – 30

Canoas - 24

Gramado – 21

Arroio Grande – 19