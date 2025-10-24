Trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, é retomado em sistema de comboio neste sábado

Obras na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis. DNIT / Divulgação

O trecho da BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis, na Serra das Antas, volta a operar pelo sistema de comboio a partir deste sábado (25). Neste modelo, a circulação dos veículos ocorre em horários intercalados.

Na última semana, o trecho teve interdições totais durante o dia para a continuidade de obras na rodovia federal. Os trabalhos exigiram maquinários de grande porte que ocuparam parte da pista.

Apenas no domingo (26) o sistema será em pare e siga. Nesse caso, ocorre a circulação alternada dos veículos, com o acompanhamento das equipes de controle de tráfego.

Os horários do sistema de comboio:

Sentido Bento Gonçalves x Veranópolis

6h às 6h30min

8h às 8h30min

10h às 10h30min

12h às 12h30min

14h às 14h30min

16h às 16h30min

18h às 18h30min

20h às 20h30min

22h às 22h30min

Sentido Veranópolis x Bento Gonçalves

7h às 7h30min

9h às 9h30min

11h às 11h30min

13h às 13h30min

15h às 15:30min

17h às 17h30min

19h às 19h30min

21h às 21h30min

Trabalhos no trecho

Trabalhos simultâneos são realizados na BR-470, como as perfurações em rocha nos paredões, atividades indispensáveis para o alargamento da pista e a estabilização de taludes, além da remoção de árvores de grande porte que representavam risco de queda nas margens da rodovia.

Nesta semana, também foi iniciada a montagem das vigas metálicas nos viadutos entre os quilômetros 192 e 193. A previsão é que a instalação siga até a próxima quarta-feira (29).