Trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, é retomado em sistema de comboio neste sábado

O trecho da BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis, na Serra das Antas, volta a operar pelo sistema de comboio a partir deste sábado (25). Neste modelo, a circulação dos veículos ocorre em horários intercalados.
Na última semana, o trecho teve interdições totais durante o dia para a continuidade de obras na rodovia federal. Os trabalhos exigiram maquinários de grande porte que ocuparam parte da pista.
Apenas no domingo (26) o sistema será em pare e siga. Nesse caso, ocorre a circulação alternada dos veículos, com o acompanhamento das equipes de controle de tráfego.
Os horários do sistema de comboio:
Sentido Bento Gonçalves x Veranópolis
- 6h às 6h30min
- 8h às 8h30min
- 10h às 10h30min
- 12h às 12h30min
- 14h às 14h30min
- 16h às 16h30min
- 18h às 18h30min
- 20h às 20h30min
- 22h às 22h30min
Sentido Veranópolis x Bento Gonçalves
- 7h às 7h30min
- 9h às 9h30min
- 11h às 11h30min
- 13h às 13h30min
- 15h às 15:30min
- 17h às 17h30min
- 19h às 19h30min
- 21h às 21h30min
Trabalhos no trecho
Trabalhos simultâneos são realizados na BR-470, como as perfurações em rocha nos paredões, atividades indispensáveis para o alargamento da pista e a estabilização de taludes, além da remoção de árvores de grande porte que representavam risco de queda nas margens da rodovia.
Nesta semana, também foi iniciada a montagem das vigas metálicas nos viadutos entre os quilômetros 192 e 193. A previsão é que a instalação siga até a próxima quarta-feira (29).