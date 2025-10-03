Trajes típicos movimentam economia e marcam Oktoberfest de Nova Petrópolis

Detalhes de trajes feitos no ateliê de Carin Lamberty. Gabriel Costa / Agência RBS

Quem passa pelo centro de Nova Petrópolis pode pensar, por um segundo, que está na Alemanha. Não só pela arquitetura e cultura germânica, mas pela Nova Oktoberfest, que começou na última quinta-feira (2) e segue até o dia 12 de outubro. Na programação, gastronomia típica, bandinhas e muito chope. Mas o diferencial está na vestimenta das pessoas que celebram a tradição alemã.

Conhecida pelo Festival Internacional de Folclore, a cidade tem mais de mil dançarinos da cultura germânica, divididos em dezenas de grupos e de todas as faixas etárias. Isso movimenta costureiras e malharias, que produzem centenas de trajes completos todos os anos. Assim como uma boa cerveja é feita de maneira artesanal, com apreço em cada detalhe, os trajes também são confeccionados à mão e com muito carinho.

— A gente gosta de ressaltar que isso não é uma fantasia, é um traje oficial, tem uma história, um significado. Seja um traje leve pra festa ou um traje de gala para eventos oficiais, o orgulho é o mesmo, a gente veste uma tradição e honra quem veio antes e quem vai vir depois — comenta Morgana Neumann, que dança desde os quatro anos e já teve mais de 15 trajes ao longo da vida.

Bárbara, a filha Emma e a irmã Morgana. Gabriel Costa / Agência RBS

Junto da irmã, Bárbara, ela participa de um grupo de danças típicas e também da organização da festa na cidade. É mais uma família que mantém viva a moda e a cultura da vestimenta típica germânica:

— O cuidado não é só com a escolha do traje, é com o traje em si. Lavar, cuidar, guardar, passar. Depois que tu pensa e encomenda um traje, a gente já fica pensando no próximo, no que mudar pro ano que vem — explica Bárbara Neumann, segurando a filha Emma que, com apenas nove meses de vida, já ostenta o primeiro traje completo e feito sob medida.

Vestimenta pode custar até R$ 5 mil

Carin costura à mão mais um traje exclusivo. Gabriel Costa / Agência RBS

O custo varia bastante. Normalmente, os preços iniciam em cerca de R$ 600, mas podem rapidamente chegar na faixa dos R$ 5 mil, dependendo do material, do estilo e das finalizações. Existem até modelos com detalhes em ouro e em prata, além de couro costurado. Quem explica essa composição é a empresária Carin Lamberty, que gerencia o ateliê mais antigo da cidade, responsável pela confecção de mais de 500 trajes por ano.

—O ateliê começou com a minha sogra, em 1977, e já estou aqui há 23 anos. O público está a cada ano mais exigente, são detalhes diferentes, cores, rendas, gregas, tem que estar o tempo todo aperfeiçoando e agregando. Esses trajes são réplicas de trajes originais dos séculos 18 e 19 — comenta ela.

Economia ainda mais movimentada

Leonardo segura um par de meias de tricot, feitas para um traje típico Gabriel Costa / Agência RBS

A cultura germânica reforçada pelos trajes tem movimentado cada vez mais a economia do município. Mesmo com a maioria das confecções estando concentrada no ateliê da Carin, por conta dos grupos de dança, ainda existe demanda de fora da cidade — ou por peças complementares.

O empresário Leonardo Neumann é dono de uma malharia que já está na cidade há 52 anos e produz meias e acessórios para agregar aos trajes típicos:

— Nova Petrópolis tem mais de uma dezena de grupos de dança. E não é só o pessoal da dança que precisa dos trajes. Cada vez mais o turista simpatiza com a cultura alemã e vem para a Oktoberfest. Eles querem se vestir com o traje alemão e pedem peças além da calça, da camisa, do vestido. Eles querem se caracterizar para se sentirem mais dentro do espírito que a festa relembra — celebra ele.

Essa tradição é vestida por muitas gerações e não desbota com o tempo. O casal de empresários Walmin Lied e Rosa Maria Hoch Lied começou a dançar em um grupo da cidade em 1993. Para celebrar o início de mais uma Oktoberfest, eles usam o mesmo traje de gala lá no começo:

Walmin e Rosa usam o mesmo traje há anos. Gabriel Costa / Agência RBS

— É um traje histórico, inspirado em uma vestimenta de gala da Áustria, em 1918, que tinha sido feita pela comunidade para receber o rei e mostrar, na época, as flores e a beleza da cidade para ele — comenta, apontando para cada pérola bordada e cada detalhe dos trajes.

É a mesma cultura que já corre nas veias do pequeno Bernardo Weber Spier, de dois anos. Ele já tem quatro trajes e está aprendendo música e danças típicas na cidade. Isso porque a mãe, Ana Paula Hansen Weber, dança desde os cinco anos.

— É o coração, o edelweiss (flor tradicional da Alemanha), é cada detalhe desse amor pela nossa cultura que está sempre expressado de alguma forma nos nossos trajes — diz ela.

Ana Paula, Bernardo e Dieter: uma família trajada em história Gabriel Costa / Agência RBS

O pai do Bernardo, Dieter Spier, é filho de alemães. Ele explica que o traje verde usado pela família vem da região de Bremen:

— A minha vestimenta veio da Alemanha, de quando eu estava na barriga da minha mãe. Esse chapéu do Bernardo é a mesma coisa, a gente perpetua a cultura e a tradição da família. Eu não posso sair de casa de traje, que ele já quer usar também, já puxa o chapéu e quer usar também — brinca.

"Essa festa me dá energia para continuar lutando"

Maristela sorri com seu traje rosa, ao lado do filho Guilherme. Gabriel Costa / Agência RBS

As cores desempenham um papel importante na identificação. De acordo com o historiador Jeferson Schaefer, o azul e branco da festa remete à Baviera, região que criou a tradição da festa de outubro:

— Antigamente, o governo alemão até contratava pessoas para ir de condado em condado pesquisando os trajes e as cores e desenhando para registro histórico. Hoje, tem municípios próximos que também são de colonização alemã, mas o turista passa por lá e não reconhece mais nenhum traço da cultura germânica. A gente tem esse foco, de manter a história cultural justamente para que a gente não esqueça da onde a gente veio — explica ele.

E, também, para não esquecer pelo que passamos. Essa é a motivação da professora de dança Maristela Kuhn Neumann que, neste ano, fez um traje rosa por um motivo especial:

— Sabemos bem da importância das cores no traje. Começamos o outubro rosa agora, e eu passei por um câncer de mama há um tempo. Agora, o câncer voltou. Eu gosto do rosa e, independentemente da cor, participar dessa festa me dá energia para continuar lutando — comenta ela, com emoção.

— É através dessas manifestações culturais, do idioma, da dança, da música e dos trajes que apresentamos nossa essência ao público. É turismo e história, porque cada traje tem uma história — reforça o secretário municipal de Turismo, Rodrigo Sangali.