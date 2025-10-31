TikTok promove aulão do Enem gratuito neste final de semana no Cinépolis, em Caxias do Sul

Cinépolis de Caxias do Sul foi um dos selecionados do Brasil para transmitir as aulas. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Vai ter aulão do Enem gratuito para os estudantes de Caxias do Sul neste final de semana! A atividade na Serra integra uma ação nacional do TikTok, que irá promover aulas em todos as capitais do país e em cidades selecionadas — entre elas Caxias.

As aulas serão transmitidas no cinema Cinépolis, do Shopping San Pelegrino. Os ingressos podem ser retirados, gratuitamente, pelo Sympla. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos por dia, com a possibilidade de escolher ir a uma ou a duas aulas. Aqueles que não puderem ir ao cinema poderão acompanhar ao vivo pelo perfil do TikTok Brasil.

O Aulão do TikTok acontece no sábado (1º) e no domingo (2), a partir das 10h30min. A primeira aula será focada em Ciências Humanas, com aulas de história, com Samuel Nepomuceno; geografia, com Sebastian Fuentes; e português, com Letícia de Souza.