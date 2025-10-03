Temperatura pode chegar aos 31ºC no final de semana na Serra

As instabilidades vão perdendo força a partir do fim da tarde deste sábado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Será um final de semana de temperaturas altas e abafamento em praticamente todo o Rio Grande do Sul, de acordo com a Climatempo. Antes disso, ainda há o alerta para a chuva que volta a se espalhar por todas as regiões do Estado nesta sexta-feira (3). O cenário é motivado pela atuação de uma área de baixa pressão atmosférica combinada a um fluxo de umidade e calor vindo do norte do país, que impulsiona a formação de nuvens carregadas. Na Serra, não se descartam temporais localizados. Em Caxias do Sul, a máxima pode chegar aos 20ºC.

O sábado (4) começa instável na Serra e com pancadas de chuva que podem ser fortes entre a madrugada e a manhã. As instabilidades vão perdendo força a partir do fim da tarde, quando a temperatura começa a subir, acompanhada da sensação de abafamento. Em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, a mínima será de 16ºC e a máxima de 26ºC.

Já o domingo (5) será de tempo firme e com predomínio de sol na Serra. As temperaturas ficam elevadas durante à tarde, podendo chegar aos 31ºC na maioria dos municípios da região, segundo a Climatempo. Entre a tarde e à noite há chances de pancadas de chuva isoladas.

O calor e o abafamento do domingo antecedem uma nova frente fria que chega à região. A tendência para segunda-feira (6) é de que seja um dia nublado e com pancadas de chuva na Serra entre a manhã e à tarde, com possibilidade para temporais. Ainda amanhece mais abafado e as temperaturas vão diminuindo a partir da tarde, assim como as instabilidades que começam a perder força ao final do dia. A mínima em Caxias será de 10ºC; a máxima pode chegar aos 24ºC.

Como fica o tempo na sua cidade

Caxias do Sul

Sexta: mínima de 16ºC e máxima de 20ºC

Bento Gonçalves

Sexta: mínima de 17ºC e máxima de 20ºC

Farroupilha

Sexta: mínima de 17ºC e máxima de 20ºC

Gramado

Sexta: mínima de 17ºC e máxima de 20ºC

Vacaria

Sexta: mínima de 14ºC e máxima de 18ºC

