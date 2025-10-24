Temperatura pode chegar aos 30ºC na Serra neste final de semana; chuva chega no domingo

O final de semana na Serra será de sol, mas de aumento das nuvens no decorrer dos dias. A temperatura, segundo as previsões da Climatempo, pode chegar aos 29ºC em Bento Gonçalves e Gramado, e aos 30°C em Caxias.
Na quinta-feira (23), os 24,5ºC registrados durante a tarde em Caxias do Sul - a maior temperatura da região - já antecipavam a estabilidade que deve marcar o clima na maior parte do final de semana.
O sábado deve começar com céu limpo, mas a nebulosidade, que chega já durante a tarde, pode interferir na temperatura e causar a sensação de abafamento. As mínimas, no entanto, não baixam dos 15ºC em Garibaldi e Carlos Barbosa, por exemplo.
Caso se confirme na noite de domingo, a chuva vai baixar a temperatura, mas nada que ultrapasse os 18ºC.
A semana começa com clima ameno, sol entre nuvens e temperatura entre os 14ºC e os 21º. A chuva retorna na terça (28) e quarta-feira(29).