Suspeito de ter incendiado casa e matado homem no interior de Carlos Barbosa é preso

Segundo a polícia, o homem detido teria participado diretamente da ação que culminou na morte de Leonir Dias Freitas e Juracy Fátima Zanotto

