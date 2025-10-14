Suspeito de ter incendiado casa e matado homem no interior de Carlos Barbosa é preso

Um homem de 23 anos, suspeito de ter matado Leonir Dias Freitas e causado o incêndio que culminou na morte de Juracy Fátima Zanotto, foi preso preventivamente na tarde desta terça-feira (14). A prisão ocorreu em Farroupilha, de onde o homem é natural. Ele foi encaminhado para a penitenciária de Bento Gonçalves.

Segundo a polícia, ele é apontado pela investigação como um dos dois envolvidos nos crimes, que aconteceram no mês passado. Em 20 de setembro, as forças de segurança foram acionadas para atender um incêndio na localidade de São Sebastião de Castro, no interior de Carlos Barbosa.

Na residência, que fica às margens da RS-453, foi encontrado o corpo de Freitas. Ele foi atingido por tiros. O fogo na residência, causado pelos criminosos, acabou ferindo Juracy. Ela foi socorrida pelos bombeiros com queimaduras graves.

No mesmo dia, a vítima, que estava no Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro, em Porto Alegre, referência no tratamento de queimaduras. Após 12 dias internada, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.