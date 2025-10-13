Geral

Um pouco de tudo
Notícia

Sol, clima abafado e garoa: como será o clima da Serra nesta semana

Previsões indicam características típicas da primavera; chuva fraca deve retornar na quinta-feira após o aumento gradual das temperaturas

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS