Sol, clima abafado e garoa: como será o clima da Serra nesta semana

As primeiras horas do amanhecer desta segunda-feira(13) em Caxias do Sul foram uma amostra de como deve se comportar o tempo na região no início desta semana. O amanhecer com sensação térmica próxima dos 10ºC, a diminuição da presença das nuvens e o aumento da temperatura ao longo do dia devem seguir até o fim da tarde de quarta-feira(15).

Para os próximos dias, as previsões da Climatempo indicam tempo seco, períodos de céu limpo intercalados com sol entre nuvens e temperaturas mínimas que variam entre 12ºC e 16ºC.

Está marcado para a noite de quarta-feira(15) o aumento mais considerável da temperatura. Bento Gonçalves, por exemplo, pode registrar 27ºC. O cenário antecipa o aumento das nuvens durante à noite e a chegada da chuva a partir da quinta-feira(16) em toda a Serra.

A instabilidade retorna à região em forma de garoa e ganha volume na sexta-feira, dia em que se prevê a maior quantidade de chuva.

No fim de semana as precipitações perdem força e a temperatura diminui. Garoas, no entanto, podem ser registradas em meio a dias que se alternam com céu aberto e entre nuvens.

As temperaturas no sábado e domingo podem ficar abaixo dos 10ºC em Gramado e não passar dos 17ºC em Vacaria.



